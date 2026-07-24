根據中央氣象署最新資料，紅霞目前為輕颱，暴風圈已逐漸進入巴士海峽，天氣風險公司表示，由於行經海域的環境有利發展，不排除增強為中度颱風，今晚到明天清晨花東、恆春可能有局部大雨或豪雨，今天下班、週六、週日天氣狀況如何一文看完。
天氣風險公司表示，紅霞預計在週五晚間至週六白天通過巴士海峽，也是距離台灣最近的時段。由於紅霞未來36小時經過海域的水溫偏高，且環境風切較弱，整體條件有利於颱風發展，通過巴士海峽期間強度將逐步增強，接近中國廣東沿海時可能達到中度颱風等級，預計週日凌晨登陸廣東，對台灣沒有直接侵襲威脅。
週五下班雨還沒停 花東、南部山區防大雨
今天白天紅霞外圍雲系已開始影響台灣東南部，花東、恆春半島及南部降雨逐漸增加。今天晚間至週六清晨，花東及南部有短暫陣雨或局部雷雨，山區不排除出現局部大雨。
週六中部以北、大台北地區局部高溫上看37度
週六紅霞通過巴士海峽，花東及恆春半島持續受到颱風外圍環流影響，天氣以陰天、陣雨或局部雷雨為主。台東、高屏山區可能出現大雨至局部豪雨，台中以南為多雲到陰天氣，局部有陣雨或雷雨，越往南雨勢越明顯；苗栗以北及宜蘭則受到颱風環流沉降影響，大致為多雲到晴，午後山區仍有局部雷陣雨。此外，颱風外圍沉降也會帶來高溫，中部以北至大台北地區局部高溫可能達到36度以上，甚至上看37度。
週日颱風遠離 南部、台東仍要帶雨具
紅霞預計週日凌晨登陸中國廣東並逐漸減弱，台灣天氣將轉為太平洋高壓邊緣的東南風環境。不過，受到南海殘存雲系持續北抬影響，南部及東南部仍為陰天或多雲，並有短暫陣雨、局部雷雨，台東及恆春半島仍有局部大雨機會。嘉義以北至宜蘭則以晴到多雲為主，白天局部地區仍可能出現36度以上高溫。午後受到熱對流發展影響，西半部山區及鄰近山區可能出現陣雨或雷雨，安排戶外活動仍要注意午後天氣變化。
下週二起高壓接手 內陸、縱谷恐飆38度
下週二起太平洋高壓勢力增強，各地轉為晴時多雲，午後山區及鄰近山區仍有熱對流發展，部分平地、市區也可能受到雷雨擴散影響，出現短暫陣雨。下週全台都有局部36度以上高溫機會，其中台北盆地、中南部內陸及花東縱谷可能出現接近38度高溫。
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今天白天紅霞外圍雲系已開始影響台灣東南部，花東、恆春半島及南部降雨逐漸增加。今天晚間至週六清晨，花東及南部有短暫陣雨或局部雷雨，山區不排除出現局部大雨。
週六中部以北、大台北地區局部高溫上看37度
週六紅霞通過巴士海峽，花東及恆春半島持續受到颱風外圍環流影響，天氣以陰天、陣雨或局部雷雨為主。台東、高屏山區可能出現大雨至局部豪雨，台中以南為多雲到陰天氣，局部有陣雨或雷雨，越往南雨勢越明顯；苗栗以北及宜蘭則受到颱風環流沉降影響，大致為多雲到晴，午後山區仍有局部雷陣雨。此外，颱風外圍沉降也會帶來高溫，中部以北至大台北地區局部高溫可能達到36度以上，甚至上看37度。
紅霞預計週日凌晨登陸中國廣東並逐漸減弱，台灣天氣將轉為太平洋高壓邊緣的東南風環境。不過，受到南海殘存雲系持續北抬影響，南部及東南部仍為陰天或多雲，並有短暫陣雨、局部雷雨，台東及恆春半島仍有局部大雨機會。嘉義以北至宜蘭則以晴到多雲為主，白天局部地區仍可能出現36度以上高溫。午後受到熱對流發展影響，西半部山區及鄰近山區可能出現陣雨或雷雨，安排戶外活動仍要注意午後天氣變化。
下週二起高壓接手 內陸、縱谷恐飆38度
下週二起太平洋高壓勢力增強，各地轉為晴時多雲，午後山區及鄰近山區仍有熱對流發展，部分平地、市區也可能受到雷雨擴散影響，出現短暫陣雨。下週全台都有局部36度以上高溫機會，其中台北盆地、中南部內陸及花東縱谷可能出現接近38度高溫。
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