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三立台灣台全新八點檔《針線緣》今（24日）舉辦首波卡司發布記者會，由李燕、陳冠霖率先亮相，正式揭開這部年度八點檔大戲序幕。而剛經歷父親過世的李燕，也時常在社群上抒發心情，今天現身記者會時更難掩激動情緒忍不住落淚，此外也透露在休養期間還去動了聲帶手術。李燕則在訪談中意外談起已過世的父親，一提到爸爸便忍不住眼眶泛紅。她坦言，最害怕的不是悲傷，而是有一天會忘記父親的模樣，「我每天都會花一點時間想念爸爸，很怕自己忘記他。」因此她常打開雲端相簿，一張張翻看父親的照片，希望把每一個回憶牢牢記住。被問到拍攝哭戲時，是否會藉由想念父親來培養情緒？李燕則展現演員專業，認為兩者完全不同，「爸爸過世的傷心，跟角色的悲傷是兩件事，不能混在一起。」這次重返八點檔，李燕也透露，休息期間其實完成了一件大事，就是接受聲帶手術。她表示，因為聲帶長繭困擾多年，大約三、四年都無法唱歌，甚至連發聲都變得吃力，「那時候一直覺得聲帶越來越緊，最後還是決定動手術。」術後曾有一週完全不能說話，如今恢復狀況相當理想，「現在的聲音比手術前好多了，也比較不容易累，終於又可以唱歌了。」她也笑說，現在重新投入拍戲，公司事務則放心交給老公管理，自己則專心做好演員，「我的個性沒辦法一心多用，就把戲演好就好。」曾被觀眾封為經典螢幕情侶的李燕與陳冠霖，這次再度攜手合作，卻不再延續甜蜜戀曲，而是上演一段「有緣無分」的命運故事。兩人劇中年少相戀，卻因一場意外被迫分開，多年後再次重逢，各自擁有不同人生，也背負著難以放下的過去，命運再次交錯，掀起一連串情感與家族風暴。