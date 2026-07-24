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部分縣市有更多考量 食藥署：最後仍會尊重地方作法

衛福部食藥署日前宣布中聯油品19批檢驗合格可上架，而食藥署昨（23）日與地方衛生局召開聯繫會議，針對中聯油脂事件19批符合條件產品重新上架及7批問題產品銷毀作業確認「執行原則」，請各地方衛生局依一致標準辦理。不過，業者及部分縣市均表態不上架，食藥署也說，予以尊重。食藥署副署長王德原今（24）日表示，7月21日已經宣布重新上架條件，經過檢驗結果、上下游流向核對及食品風險評估諮議會的結果，確認符合食品安全衛生管理法要求，才會宣布重新上架。王德原指出，昨天的會議也與各衛生局說明，19批符合條件產品重新上架就是已經符合規定，另外該銷毀的7批油品及相關產品，也要求各地方衛生局要以一致標準辦理，才是落實風險管理、維護食安和消費者權益作法。他也說，業者須檢附相關證明文件向所轄衛生局申請，經所轄衛生局確認屬食藥署宣布符合重新上架條件之產品後，即可恢復上架。對於業者、部分地方縣市表達不會上架油品，王德原則說，「業者自主行動我們當然予以尊重。」王德原認為，這不是所謂的強制力，產品經過檢驗、風險評估確認符合食品安全衛生相關規定，產品本身是安全無虞，可以符合重新上架的要求。王德原提到，部分縣市有更多考量，有些認為要等調查報告完成才要上架，但一切依法行政。最後還是會尊重地方的作法。只是法規解讀上，中央地方需要有一致性，才會找各縣市衛生局開會，確認清楚，希望在同一套食安法架構運作下，可以有一致標準處理。王德原強調，油品產生苯駢芘，與惡意添加非法不可使用的化學物質，是完全不同的概念，而非業者惡意添加獲利。他說，苯駢芘在富含油脂的黃豆原料加工製程中，會造成些微增加，但透過管控及後方處理，不純物是可以被去除的。王德原提到，對於中聯油廠發生的問題，目前透過外部專家調查小組調查中，預計最快下週一會完成。