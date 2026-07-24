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致癌油事件延燒，國民黨4青年在凱道絕食抗議，不過有前藍青年丁瑀前來鬧場，更和陳抗名人田山盛國發生激烈口角，警方更一度介入隔開兩人。田山痛斥丁瑀是廢物，是總統賴清德養的狗，要他別來鬧場，丁瑀則稱辯稱「不想跟假主席握手喊凍蒜」，更嗆鄭麗文是「臭卒仔」。國民黨主席鄭麗文今下午第四度前往凱道探視絕食中的國民黨台北市議員楊植斗和市議員參選人賴苡任、何元楷、張家馨，「館長」陳之漢也一同現身慰問。不過前國民黨青年丁瑀不滿7月25日上凱道反毒油，下午3點到絕食地點試圖呼籲絕食青年珍惜身體，一起同心協力用最理性的態度，協助中央與地方政府找出一個最和諧、最有效率的方法。只是丁瑀現身後被擋在柵欄外，他在接受媒體採訪到一半時，突然出現一隻「比倒讚」的手，原來是陳抗名人田山盛國，只見田山盛國被警察架開，但雙方仍隔空互罵，只見田山盛國痛斥「你又排不上、選不上、你也不敢選，你這個廢物」，丁瑀則回嗆「不想跟假主席握手喊凍蒜，她一直用群組搞我，不想扶上檯面而已啦，臭卒仔」。田山盛國則隨後罵，覺得丁瑀超蠢，人家絕食幹嘛打擾人家，有夠差勁的啦！趕快滾，要找主席週三中常會去找她，丁瑀則說是帶水來分享，他很常去，是別人硬要擋他。田山盛國隨後又批，叫丁瑀不要當假君子，真的他媽的噁心，拿著國民黨招牌，在那講一些亂七八糟的東西！丁瑀則批說「這些假國民黨已經受夠你們了」。