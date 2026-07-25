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曾為許多天王天后編舞，被封為「舞蹈教父」的張勝豐，登上《聚焦2.0》分享演藝圈甘苦談，首度透露當年為了陪伴S.H.E、王心凌、蔡依林、江蕙的高強度練舞，一天之內切換不同風格、一度精神亂，不僅曾因嚴重營養不良昏倒送醫、血紅素只剩下3，更曾罹患被稱為「公主病」的纖維肌痛症，走過一段艱辛的健康低谷。張勝豐回憶，在8、90年代幾乎壟斷了台灣流行音樂唱片市場，所有線上藝人幾乎都得找他編舞。當時他宛如便利商店般24小時隨時待命，每天從早忙到凌晨，還要在同天內切換風格，可能早上陪S.H.E走活潑路線、下午教王心凌甜美舞步、晚上轉為蔡依林的性感，最後還要幫「二姐」江蕙設計豪華舞台，讓他一度精神錯亂、壓力極大。長期高壓加上飲食不規律，某天張勝豐洗完澡突感無法呼吸、心臟快停止，危機意識強烈的他立刻撥打119，隨後眼前一片發黑。在醫院醒來時已在急診室輸血，醫師告知他「血紅素只剩下3」，造血功能嚴重失常，連現場專家都驚嘆這幾乎是重度營養不良才會出現的危險數值。除了造血問題，張勝豐過去還曾因從高牆跳下導致尾椎受傷變形，常年承受痠痛腳麻之苦；後來更罹患原因不明的「纖維肌痛症」。他形容這種病痛是「鑽進骨子裡的痠痛」，甚至在跑S.H.E巡迴演唱會時頻繁眩暈、整個人彷彿浮在半空。由於不願服用影響創作靈感的抗憂鬱類藥物，他選擇停藥，靠著改善睡眠和均衡飲食逐步調理身體。談起合作過的100多位藝人，張勝豐對蔡依林讚不絕口。他表示蔡依林剛出道時跳舞零基礎，全憑忍痛拉筋與絕不服輸的毅力才有今天，「她是值得所有人學習的對象，在我合作過的藝人裡排名第一。」至於面對生性害羞的江蕙，他則採用「循序漸進」的誘導法，讓舞者帶著做動作，卸下天后的壓力。更多精彩內容請鎖定本今（25）日晚間8點，於年代新聞50頻道播出《聚焦2.0》。