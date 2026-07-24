《極樂街》作者佐乃夕斗即將來台參與2026漫畫博覽會，並於7月26日舉辦簽名會，但尖端出版卻在活動前三天才公告「作者將全程不露臉、無法與讀者交談」，引發大批粉絲不滿，表示「不露臉、不交流，還要花3500！」覺得自己被詐騙，認為資訊應在販售簽名資格前就講清楚，不該等到活動即將開始才說，尖端出版隨後也在社群平台說明，若讀者因活動形式與期待不符，可於期限內申請退費。
活動前三天才公告 作者全程不露臉、不能交談
尖端出版原訂於7月26日在誠品西門店、漫畫博覽會，7月27日於安利美特台北店舉辦《極樂街》作者佐乃夕斗簽名會。但活動開始前三天，尖端在 Facebook 公布活動詳細規定時指出，基於日方對作者個人資訊及隱私保護的要求，作者本人將不會露面，也無法與讀者直接交談，現場會設置隔板，並禁止拍照、錄影，粉絲若想向作者表達心意，將由工作人員協助翻譯與轉達。
消息曝光後，立刻引發不少粉絲湧入留言區，認為參加簽名會是期待看到老師本人，不露臉也無法直接交流，卻還收費十分高昂，讓不少參加者感到不滿。也有人認為不是不能接受保護作者隱私，但是相關資訊應該在活動資格販售前就公開，讓讀者自行決定是否參加，而不是等到活動前三天才公布。
不露臉簽名會並非首次 尖端回應：可私訊辦理退費
事實上，許多漫畫家、插畫家、作家甚至歌手，因重視個人隱私，不公開長相並非罕見情況。過去也曾有創作者採取僅讓現場粉絲看到本人、不開放媒體拍攝，或配戴面罩、透過隔板遞交簽名等方式與讀者互動，因此多數粉絲討論焦點並非作者是否露面，而是主辦單位直到活動前三天才公布活動形式。
若是主辦單位能在活動販售時就完整傳遞資訊，便能避免後續爭議。針對質疑，尖端出版也宣布，若已完成訂購，但認為活動形式與原先期待有所落差，可私訊尖端出版 Facebook 粉絲專頁、提供訂單資訊，經確認後將協助辦理退款事宜。
我是廣告 請繼續往下閱讀
尖端出版原訂於7月26日在誠品西門店、漫畫博覽會，7月27日於安利美特台北店舉辦《極樂街》作者佐乃夕斗簽名會。但活動開始前三天，尖端在 Facebook 公布活動詳細規定時指出，基於日方對作者個人資訊及隱私保護的要求，作者本人將不會露面，也無法與讀者直接交談，現場會設置隔板，並禁止拍照、錄影，粉絲若想向作者表達心意，將由工作人員協助翻譯與轉達。
消息曝光後，立刻引發不少粉絲湧入留言區，認為參加簽名會是期待看到老師本人，不露臉也無法直接交流，卻還收費十分高昂，讓不少參加者感到不滿。也有人認為不是不能接受保護作者隱私，但是相關資訊應該在活動資格販售前就公開，讓讀者自行決定是否參加，而不是等到活動前三天才公布。
事實上，許多漫畫家、插畫家、作家甚至歌手，因重視個人隱私，不公開長相並非罕見情況。過去也曾有創作者採取僅讓現場粉絲看到本人、不開放媒體拍攝，或配戴面罩、透過隔板遞交簽名等方式與讀者互動，因此多數粉絲討論焦點並非作者是否露面，而是主辦單位直到活動前三天才公布活動形式。
若是主辦單位能在活動販售時就完整傳遞資訊，便能避免後續爭議。針對質疑，尖端出版也宣布，若已完成訂購，但認為活動形式與原先期待有所落差，可私訊尖端出版 Facebook 粉絲專頁、提供訂單資訊，經確認後將協助辦理退款事宜。