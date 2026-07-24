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中聯油脂致癌油爭議燒個不停，台中市商業會理事長謝豐享重砲開轟台中市長盧秀燕，案發至今「一通電話都沒打」，還有時間跑到台北、基隆各地串聯，絲毫不關心台中市民的健康及權益；孰料，盧秀燕今（24）日受訪時回潑冷水，稱對方是「深綠的」，瞬間點燃雙方戰火。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌則狠批，盧秀燕就是因為心虛，才把每個批評的人都抹綠。張育萌表示，好可悲，只是批評盧秀燕，謝豐享就被打成「深綠的」，那盧秀燕怎麼不說，去年謝豐享還特別誇其「台中購物節活動一年比一年辦得更好」。從2019年，盧秀燕市府連辦7年購物節，哪一次商會沒有幫忙？今年初，台中商會辦會員代表大會，台中市經發局長張峯源還特地代表盧秀燕，去感謝商業會動員138個行業商會團體，投入台中購物節。「結果，現在盧秀燕一副待退弟兄的樣子。」張育萌直言，台中商會幫了她7年，她快卸任的時候，就直接嗆人家說：「他是深綠的，大家不講而已。」盧秀燕直接丟包台中，一直北上，就問謝豐享有哪句質疑有錯？他表明台中商會至今「沒接到盧秀燕市長一通電話」，盧市長都在忙著辦725凱道抗議。最後，張育萌更怒轟，台中發生這麼大的食用油風暴，盧秀燕聯絡在地商會，這不是最基本的要求而已嗎？如果盧秀燕真的有打給商會，那就秀出通話紀錄，公布公文啊？不就是因為心虛，才條件反射把每個批評的人都抹綠嗎？