對多數旅客而言，在機場過夜絕非什麼美好體驗。不過，美國運輸安全管理局（TSA）日前宣布，旅客可攜帶吊床在機場架設起來以便更舒服地睡覺，引發網友熱議。

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美國運輸安全管理局在官方X公開了一組照片，畫面中可以看見多名旅客巧妙地利用機場大廳的支柱，將吊床牢牢繫住，悠閒地懸空補眠。美國運輸安全管理局替這些旅客背書表示，「從來沒有人說過你不能帶吊床來機場！」

不過，美國運輸安全管理局也特別提醒，「為了避免產生緊張關係，或者避免跟機場人員發生衝突，請務必先向工作人員確認，哪些區域可以、哪些區域不能掛設你的睡眠神器」。

網友好奇：機場要賣吊床了嗎？

對於大多數旅客來說，很少人會想到在行李裡預備吊床，更別提要把它掛在機場。但美國運輸安全管理局公開聲明可以這樣做後，無疑會給許多背包客一個全新靈感。值得一提的是，美國運輸安全管理局前陣子才放寬安檢規定、允許旅客在通過安檢時無需脫鞋，這些政策確實為旅客的候機過程增添了一些便利與舒適度。

有網友在底下留言表示，「接下來是不是會看到機場免稅店開始販售品牌吊床？」、「既然吊床都可以了，下次是不是能看到有人在候機室綁輪胎鞦韆，甚至搭起小木屋？」但也有網友不以為然，「兄弟，這可不好。我們又不是第三世界國家」、「我們真的需要鼓勵這種行為嗎？」

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倪浩軒編輯記者

《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心的成員，財政學碩士，擁有10年媒體從業經驗，熱衷於用文字深入淺出報導各類故事，喜歡閱讀與觀察。昨天已經過去，明天尚未到來，今天仍是未知，相信世界上總有新鮮事等待我們去...