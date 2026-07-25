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經濟艙旅客長途更舒服！阿聯酋航空推出全球首創U-Dream 頭枕，睡覺、休息時可提供更完整的頭頸支撐。該頭枕採多向可調節式設計，配置在A350客機，以及大部份A380與B777客機。依據旅客的回饋，新頭枕操作簡單、調整方便。頭枕採皮革材質便於擦拭，每趟航班結束後皆會進行清潔程序，確保衛生與舒適兼具。阿聯酋航空總裁提姆·克拉克爵士（Sir Tim Clark）表示：「阿聯酋航空始終不斷精進旅客飛行體驗。我們成功打造一項能大幅提升經濟艙旅客舒適度的創新設計，尤其能滿足長途飛行旅客的需求。U-Dream 頭枕徹底改變了經濟艙旅客的睡眠體驗，完整支撐頸部，讓旅客不再需要攜帶頸枕。」阿聯酋航空所有航班均由空中巴士A380、A350或B777 等寬體客機執飛，為經濟艙旅客提供更寬敞的客艙空間、走道及更大的頭頂置物空間。而符合人體工學座椅設計、充裕的腿部空間、氛圍燈光及個人娛樂螢幕，讓旅客即使經歷長途飛行，抵達目的地時依然精神奕奕。