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蔣萬安輸掉2028、還能再戰2032！溫朗東：凱道成盧秀燕最大考驗

2026縣市長選舉倒數計時，隨著中聯致癌油案持續延燒，台北市長蔣萬安號召民眾7月25日上凱道抗議，也讓外界再度關注其是否正布局兩年後的總統大選。儘管蔣萬安日前宣稱自己「完全沒在想這些事」，不過，時事評論員溫朗東分析，蔣萬安上資深媒體人趙少康的專訪時，2028總統氣焰已現，而凱道這局，成為了台中市長盧秀燕的最大考驗。溫朗東表示，趙少康兩次問到盧、蔣關係，第一次問蔣萬安是否有「幫燕撐傘，盧蔣同盟」？蔣萬安直接逃開問題，稱地方政府有全面聯防，盧秀燕也好、高雄市長陳其邁也好，食安不分黨派。這是拿陳其邁去擋掉「尊盧」拷問，把盧秀燕調整到跟陳其邁一樣的位置。溫朗東提到，趙少康不久又問，民進黨見縫插針，行政院前政務委員張景森說，蔣萬安逼迫盧秀燕、國民黨主席鄭麗文就範。蔣萬安先開始批評中央，逃避問題，隨即話鋒一轉，說民進黨刻意挑撥離間，稱自己有拜會盧秀燕、民眾黨主席黃國昌、立法院長韓國瑜、國民黨立院黨團總召傅崐萁。這手把盧秀燕降到跟黃國昌同級，侮辱性更高。「蔣萬安顯然還沒拿定主意，但一步步走下去，2028選的風險小於不選。」溫朗東續指，選2028，卡住盧秀燕跟鄭麗文，拿到國民黨主導權，並且立委布局自己子弟兵，像北市研考會主委殷瑋走國民黨立委徐巧芯路線，替換掉老將的機率很高；徐巧芯處理掉前藍委費鴻泰，殷瑋再勸退藍委賴士葆。溫朗東直言，再加上影響鄭麗文的不分區提名，這樣2028即使沒贏，立院蔣家軍的比例會大幅上升，有利於2032再戰。成本則是輸一次可能失去第二次機會，這是最大風險，但蔣萬安比新北市長侯友宜年輕，侯無法再戰、蔣2032還能再起。凱道這局，成為了盧秀燕的最大考驗。