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國民黨號召反毒台大遊行 食藥署：最重要的是把手邊事情做好

中聯油脂爆發沙拉油檢出致癌物苯駢芘（BaP）6月30日異常事件後，三大股東泰山、福壽及福懋油首度公開說明，今（24）日董事長齊聚證交所開重訊記者會說明，並紛紛鞠躬致歉，其中泰山董事長也向彰化縣衛生局、食藥署及衛福部致歉。食藥署回應，「業者的任何發言都尊重。」中聯油脂股權由泰山、福懋油、福壽分別持股約33.33%。泰山董事長劉偉龍今日在重訊記者會上，首先表示，針對此次泰山生產銷售大豆油相關產品檢驗超標事件，造成社會不安、消費者憂慮，還有泰山所有下游客戶的困擾，在此深深一鞠躬，表達歉意。劉偉龍指出，也要針對這次事件造成相關主管機關，如彰化縣衛生局、食藥署及衛福部，所有相關工作人員這段時間不眠不休的投入，導致辛勞與困擾，也要深深一鞠躬表達最深的歉意。食藥署副署長王德原今日回應，「業者的任何發言我們都尊重。」至於明（24）日國民黨號召民眾上街「反毒台」大遊行，王德原說，食藥署目前最重要的事情就是把現在手邊的事情做好，這些結果會持續向社會公開說明，這是現在最重要的事情。