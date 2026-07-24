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中華職棒樂天桃猿昨（23）日閃電註銷返美陪產的洋投魔爾曼（Kyle Marman），消息一出讓人意外，桃猿副領隊礒江厚綺今（24）日受訪時指出，魔爾曼因太太「早產」，表達想要留在美國的想法，球團也尊重球員的決定，「這是臨時狀況，我們允許他回去，畢竟是家事。」礒江強調，魔爾曼離隊與合約無關，「上半季對球隊貢獻良好，希望他家庭穩定下來後，可以續談合作的可能性。」魔爾曼今年首度來台發展，累積15場出賽，拿下5勝6敗，防禦率2.70，是桃猿先發輪值中重要的一員。不過7月22日賽前，傳出魔爾曼臨時返美的消息，當天總教練曾豪駒受訪時曾表示，魔爾曼因陪產暫時離隊，球團也與選手保持聯繫，不料昨日就將魔爾曼註銷，閃電結束本季的合作。曾總今日回應，魔爾曼近期的比賽沒有反常的反應，成績也很穩定，但就是臨時收到要返美陪產的訊息。桃猿副領隊礒江厚綺表示，魔爾曼上週就緊急返美，但因太太早產，表達希望可以留在美國陪家人，「我們尊重他的決定，畢竟是家事。」礒江指出，魔爾曼說需要多點時間照顧太太、小孩，「早產需要多點時間，也無法預測要等待多久。這是臨時狀況，我們允許他回去。」礒江也強調，魔爾曼在這個時間點離隊，並非跟合約到期有關，「上半季對球隊貢獻良好，希望他家庭穩定下來後，可以續談合作的可能性。」礒江不諱言，會想跟魔爾曼續約，「原本希望可以一起打拚到年底。雖然這是他第1年，但他跟隊友、其他洋投有很好的互動。」在魔爾曼離隊後，桃猿陣中洋將剩下雙洋投威能帝（Pedro Fernandez）、艾菩樂（Tyler Eppler）以及洋砲道威聖（Ronnie Dawson）、威克（Adam Walker）。礒江說，不管在任何時間點，都會持續更新洋投名單，「後續看狀況，採取進一步補強）動作。」