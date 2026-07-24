我是廣告 請繼續往下閱讀

▲M-POLICE揪「幽靈重機」一查竟連爆酒駕、無照3違規，警方將依法移置保管車輛及扣繳牌照。（(圖／記者郭凱杰翻攝)

高市警局前鎮分局巡邏員警23日在執行巡邏勤務時運用M-POLICE即時車牌辨識系統，成功攔下「幽靈重機」。盤查過程中，楊姓男子身上幾乎聞不到酒味、惟眼神飄移不定，經酒測酒測值超標；楊男表示，稍早有飲用保力達後便騎車外出，再經進一步查證後，又發現楊男同時涉及無照駕駛，楊男恐將面臨最高16萬2千元罰鍰。並依法移置保管車輛及扣繳牌照。高市警局前鎮分局草衙派出所員警於7月23日上午10時30分許執行巡邏勤務，行經前鎮區翠亨北路與中平路口時，M-POLICE即時車牌辨識系統發出警示，顯示前方一輛停等紅燈的重型機車使用註銷牌照，員警立即上前攔查。盤查過程中，楊男身上幾乎聞不到酒味，惟眼神飄移不定，員警以酒精檢知器檢測出酒精反應，酒測值超過法定標準，楊男同時涉及無照駕駛，楊男向警方表示，稍早有飲用保力達後便騎車外出，沒想到違規。楊男向警方表示，稍早有飲用保力達後便騎車外出，沒想到仍違規，全案依違反道路交通管理處罰條例使用註銷牌照、無照駕駛及酒後駕車，合計最高可處16萬2千元罰鍰並依法移置保管車輛及扣繳牌照。前鎮分局分局長黃元民提醒，許多民眾誤以為保力達等含酒精飲品「喝一點沒關係」，甚至認為沒有酒味、沒有醉意就能上路，但酒精仍可能使酒測值超過法定標準，影響駕駛反應能力。警方將持續運用科技設備結合精準執法，強力取締酒駕及重大交通違規，維護用路人安全。