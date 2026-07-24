由Mgame開發、掘夢網旗下代理的橫向2D卷軸MMORPG《搞鬼M》已於日前展開事前預約活動，今（24）日公開原廠團隊訪談內容，分享《搞鬼》IP從經典PC遊戲一路發展至手機平台的開發理念，並首度揭露《搞鬼M》未來的更新方向與營運規劃，讓玩家搶先一窺開發團隊對這款經典作品的最新藍圖。
《搞鬼M》是一款以東方武俠世界觀為背景的MMORPG，玩家將化身失去記憶的少年俠士，從武士、刺客、道士、力士、射手五大職業中擇一，踏上斬妖除魔的江湖旅程。配合《搞鬼M》即將於台港澳地區推出，營運團隊也特別專訪《搞鬼M》開發本部的本部長趙廣喆，分享《搞鬼》IP從經典PC版發展至手機平台的設計理念、開發歷程，以及未來更新方向。以下整理本次專訪影片重點，帶領玩家深入了解《搞鬼M》背後的開發故事。
Q：請先向台港澳的《搞鬼》玩家們打聲招呼吧！也請介紹一下自己。
本部長：大家好，很高興見到各位，我是負責《搞鬼M》的趙廣喆。
Q：首先，請介紹一下《搞鬼M》這款遊戲。
本部長：《搞鬼M》是一款以像素美術風格呈現的2D橫向卷軸武俠MMORPG，將約有20年歷史並在多個國家長年受到喜愛的《搞鬼Online》重新打造並延伸至手機平台。本作以動盪亂世中的英雄、十二弟子，以及各自背負不同故事的鬼怪，打造出的劇情為中心讓玩家在「武俠」與「鬼怪」這兩種獨特元素融合的世界觀中進行冒險。玩家將化身為少俠，封印危害人間的鬼魂，並將其靈魂注入武器之中，挑戰更強大存在的成長型遊戲。玩家可以體驗武俠輕功與凌空虛步等特色快速移動方式，以及高跳躍與爽快打擊感，享受節奏明快的戰鬥體驗。
Q：《搞鬼Online》從上市至今已陪伴玩家多年，並持續受到玩家們的喜愛，在這樣的基礎下，想請問您和團隊是基於什麼考量，決定開發手機版呢？
本部長：隨著遊戲市場的重心從PC轉向手機平台，我們也深刻感受到玩家的關注逐漸集中於手機遊戲。因此我們認為，若能將20多年來持續深受喜愛的《搞鬼》人氣IP重新打造為適合手機環境的作品，不僅能讓曾在童年時期遊玩過的玩家，成年後再次感受到兒時的回憶與情懷，也能結合手機平台特有的便利性，帶來全新的遊戲樂趣。基於這樣的期待，我們開發了《搞鬼M》。
Q：在將電腦版移植到手機的過程中，遇到的最大挑戰是什麼？當時是怎麼解決的？
本部長：PC版本《搞鬼》是一款客戶端結構遊戲，不僅擁有快速流暢的節奏、高跳躍動作，到打擊感都設計得相當細緻。此外，即使採用2D橫向卷軸形式，透過地圖圖層設計打造出富有立體感的結構，並在各處加入隱藏事件等內容，是一款完成度非常高的作品。因此如何在手機平台上完整保留原作這些細膩的細節與操作手感，是我們面臨的最大挑戰。同時也必須兼顧開發效率，因此針對各種方向進行了相當多的思考與討論。本作負責統籌客戶端開發的開發室長，正是當年參與《搞鬼》初期開發的核心成員之一，憑藉著他對原作深厚的理解與豐富經驗，讓手機化開發得以相對穩定地推進。另外，為了改善過去客戶端架構容易受到外掛利用的問題，我們特別將部分系統運作機制改由伺服器端處理，並投入大量心力在同步機制的調整上。我認為，這些過程都是本次開發在技術層面上重要的挑戰。
Q：請問《搞鬼M》開發的時候，有沒有針對手機的特性製作特別的功能或系統的優化呢？
本部長：對手機遊戲而言，我們認為最重要的核心，就是在小螢幕上也能擁有便利且流暢的操作體驗。因此，我們投入了大量心力在設計直覺式HUD配置，以及針對觸控操作最佳化的UI介面。此外，也支援自動狩獵、自動尋路等功能，讓玩家無論何時何地，都能毫無負擔地輕鬆遊玩，提升整體便利性。同時，我們也考量到不同裝置環境，特別著重在效能方面。例如新增降低電量消耗與減少發熱的省電功能，提供依照裝置規格調整畫質的選項，希望帶給玩家更加穩定的遊戲體驗。尤其即使是手機遊戲，我們仍支援PvP內容，即使在公會戰等大規模戰鬥中，維持流暢不卡頓的遊玩體驗上，做了不少最佳化的工程。整體而言，我們一直努力在保留原作樂趣的同時，也兼顧符合手機環境所需的便利性與穩定性。
Q：團隊在開發《搞鬼M》的過程中，最希望帶給玩家怎麼樣的遊玩體驗？例如社交上的互動氛圍、更強烈的戰鬥打擊感，或是在手機上更直覺便利的操作方式呢？
本部長：對上述所有元素，我們在開發過程中都進行了重要考量，也希望能盡可能為玩家帶來最滿意的遊玩體驗。首先在戰鬥方面，我們致力於將原作特有的高速節奏與打擊感，完整移植到手機平台上。透過角色動作同步、打擊特效以及技能演出等細節的精細呈現，努力保留那種手感。其中我特別想強調的一點，是以「公會」為核心的遊玩體驗。玩家們能聚集起來一起壯大公會，並累積公會福利自然地的角色也會逐步變強，並一起投入公會戰，在獲得勝利時所感受到的成就感我認為會是一種非常強烈且珍貴的遊戲體驗。像是讓公會在排行榜上留下名字，或自己的角色頭銜上掛著公會名稱，本身就是一種榮耀，也可能是整體遊戲體驗中最重要的一部分。
Q：《搞鬼M》承襲《搞鬼Online》原汁原味的特色與玩法，讓《搞鬼Online》的玩家們無痛銜接，立即就能掌握遊戲操作。但除此之外，您認為《搞鬼M》與《搞鬼Online》最大的不同在哪裡呢？
本部長：我認為最大的差異仍然在於「可接觸性」這一點。由於《搞鬼M》是以手機為基礎的平台，因此玩家無論是在通勤途中，或是短時間空檔，都可以不受地點與時間限制，隨時隨地進行遊玩，這是與既有《搞鬼Online》最大的不同之處。同時，整體遊玩體驗也針對手機環境進行了調整。相較於《搞鬼Online》，我們設計了更快速的成長節奏，以及更多便利性功能，讓玩家可以更輕鬆無負擔地享受遊戲。此外，也將強靈系統、個人副本等內容，重新調整為更適合手機操作的形式，希望讓既有《搞鬼Online》玩家在熟悉的基礎上，同時也能體驗到新的樂趣。
Q：在遊戲的豐富職業裡，您自己最喜歡、最常使用的是哪一個職業呢？喜歡的原因是什麼？
本部長：職業選擇，我認為是最能體現玩家遊玩風格與個人喜好的部分。以我個人來說，比起正面衝鋒、在前線激烈戰鬥的風格，我更偏好在後方穩定支援隊伍，因此主要會使用遠程系角色。不過在《搞鬼M》中，根據所使用的武器不同，可分為武士、刺客、道士、力士、射手等多種職業，未來也預計會推出更多不同職業。由於每個職業在技能組合與戰鬥方式上都有所差異，因此我們也鼓勵玩家嘗試多種不同的玩法。此外，目前也正在準備「主角色與副角色可以進行連動」的內容系統，因此希望玩家能培養多個角色，享受《搞鬼M》帶來的多元樂趣。
Q：《搞鬼Online》中有許多玩家喜愛的特色系統或活動，例如「大怪物的低吟」、「蘭霉匠的進攻」等等，《搞鬼M》中是否有機會加入這些內容，或是推出專屬手遊的全新系統或活動呢？
本部長：《搞鬼Online》是一款長年以來持續與玩家共同成長的遊戲。而《搞鬼M》目前也同樣處於「進行式」的營運階段，是我們與玩家一同持續打造的作品。在《搞鬼Online》中受到廣大喜愛的主要內容，有一部分已經在《搞鬼M》中實裝，也有許多內容預計將在未來陸續推出。不過我們的目標並不是單純「原封不動重製」而是希望能針對手機平台進行優化，提供更加便利、完整度高的內容。同時，我們也希望突破PC平台的限制，強化手機遊戲「隨時隨地都能輕鬆遊玩」的優勢，持續加入專屬於手機版本的內容與活動。在保留原作情懷與樂趣的同時，我們也會持續提供《搞鬼M》獨有的差異化內容。
Q：關於《搞鬼M》獨有的特別內容，有沒有什麼可以提前透露的未來規劃？
本部長：首先，我們正在準備包括主角色與副角色共同參與戰鬥的連動系統，以及全新的Boss內容、個人副本、團隊副本、變身系統等，希望從多個面向進一步擴展遊戲樂趣。此外我們也會與掘夢網攜手合作，持續為台灣玩家打造專屬內容與各種精彩活動。希望大家能持續關注並給予支持。
Q：《搞鬼Online》在台港澳營運已經超過八年的時間，累積了一群忠實、喜愛《搞鬼》世界的玩家們，請對期待著《搞鬼M》上市的他們說幾句話吧！
本部長：在台灣與掘夢網一起服務了8年以上的《搞鬼Online》，並期待這款作品能推出手機版本的眾多台灣玩家，我們終於能夠以《搞鬼M》與大家見面，內心感到非常高興。同時，我們也要向此次共同營運《搞鬼M》的掘夢網團隊表達最誠摯的感謝。為了回報各位多年來給予的支持與期待，我們將持續完善在地化內容、豐富的活動規劃，以及持續的版本更新，努力打造一款更貼近玩家且有趣的作品。未來也請大家持續關注並喜愛《搞鬼M》。謝謝大家。
《搞鬼M》事前預約活動持續進行中，現在完成預約不僅能獲得永久裝扮「青殭屍服套裝」及150抽古代強靈召喚卷，還能加碼抽iPhone 17 Pro Max！追蹤官方粉絲專頁也能額外獲得「6級封印寶牌」、「武功還原符」、「移動秘笈」等等遊玩初期必備的實用道具。立即前往預約，為你在《搞鬼M》世界裡的冒險做足準備！
【活動連結】
iOS版預約連結：
https://apps.apple.com/tw/app/id6748305249
Android版預約連結：
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digeam.a.gsm
《搞鬼M》事前預約網站：
https://gsm.digeam.com/prereg
《搞鬼M》官方粉絲專頁：
https://www.facebook.com/DiGeamGhostM/
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Q：請先向台港澳的《搞鬼》玩家們打聲招呼吧！也請介紹一下自己。
本部長：大家好，很高興見到各位，我是負責《搞鬼M》的趙廣喆。
Q：首先，請介紹一下《搞鬼M》這款遊戲。
本部長：《搞鬼M》是一款以像素美術風格呈現的2D橫向卷軸武俠MMORPG，將約有20年歷史並在多個國家長年受到喜愛的《搞鬼Online》重新打造並延伸至手機平台。本作以動盪亂世中的英雄、十二弟子，以及各自背負不同故事的鬼怪，打造出的劇情為中心讓玩家在「武俠」與「鬼怪」這兩種獨特元素融合的世界觀中進行冒險。玩家將化身為少俠，封印危害人間的鬼魂，並將其靈魂注入武器之中，挑戰更強大存在的成長型遊戲。玩家可以體驗武俠輕功與凌空虛步等特色快速移動方式，以及高跳躍與爽快打擊感，享受節奏明快的戰鬥體驗。
本部長：隨著遊戲市場的重心從PC轉向手機平台，我們也深刻感受到玩家的關注逐漸集中於手機遊戲。因此我們認為，若能將20多年來持續深受喜愛的《搞鬼》人氣IP重新打造為適合手機環境的作品，不僅能讓曾在童年時期遊玩過的玩家，成年後再次感受到兒時的回憶與情懷，也能結合手機平台特有的便利性，帶來全新的遊戲樂趣。基於這樣的期待，我們開發了《搞鬼M》。
本部長：PC版本《搞鬼》是一款客戶端結構遊戲，不僅擁有快速流暢的節奏、高跳躍動作，到打擊感都設計得相當細緻。此外，即使採用2D橫向卷軸形式，透過地圖圖層設計打造出富有立體感的結構，並在各處加入隱藏事件等內容，是一款完成度非常高的作品。因此如何在手機平台上完整保留原作這些細膩的細節與操作手感，是我們面臨的最大挑戰。同時也必須兼顧開發效率，因此針對各種方向進行了相當多的思考與討論。本作負責統籌客戶端開發的開發室長，正是當年參與《搞鬼》初期開發的核心成員之一，憑藉著他對原作深厚的理解與豐富經驗，讓手機化開發得以相對穩定地推進。另外，為了改善過去客戶端架構容易受到外掛利用的問題，我們特別將部分系統運作機制改由伺服器端處理，並投入大量心力在同步機制的調整上。我認為，這些過程都是本次開發在技術層面上重要的挑戰。
Q：請問《搞鬼M》開發的時候，有沒有針對手機的特性製作特別的功能或系統的優化呢？
本部長：對手機遊戲而言，我們認為最重要的核心，就是在小螢幕上也能擁有便利且流暢的操作體驗。因此，我們投入了大量心力在設計直覺式HUD配置，以及針對觸控操作最佳化的UI介面。此外，也支援自動狩獵、自動尋路等功能，讓玩家無論何時何地，都能毫無負擔地輕鬆遊玩，提升整體便利性。同時，我們也考量到不同裝置環境，特別著重在效能方面。例如新增降低電量消耗與減少發熱的省電功能，提供依照裝置規格調整畫質的選項，希望帶給玩家更加穩定的遊戲體驗。尤其即使是手機遊戲，我們仍支援PvP內容，即使在公會戰等大規模戰鬥中，維持流暢不卡頓的遊玩體驗上，做了不少最佳化的工程。整體而言，我們一直努力在保留原作樂趣的同時，也兼顧符合手機環境所需的便利性與穩定性。
本部長：對上述所有元素，我們在開發過程中都進行了重要考量，也希望能盡可能為玩家帶來最滿意的遊玩體驗。首先在戰鬥方面，我們致力於將原作特有的高速節奏與打擊感，完整移植到手機平台上。透過角色動作同步、打擊特效以及技能演出等細節的精細呈現，努力保留那種手感。其中我特別想強調的一點，是以「公會」為核心的遊玩體驗。玩家們能聚集起來一起壯大公會，並累積公會福利自然地的角色也會逐步變強，並一起投入公會戰，在獲得勝利時所感受到的成就感我認為會是一種非常強烈且珍貴的遊戲體驗。像是讓公會在排行榜上留下名字，或自己的角色頭銜上掛著公會名稱，本身就是一種榮耀，也可能是整體遊戲體驗中最重要的一部分。
Q：《搞鬼M》承襲《搞鬼Online》原汁原味的特色與玩法，讓《搞鬼Online》的玩家們無痛銜接，立即就能掌握遊戲操作。但除此之外，您認為《搞鬼M》與《搞鬼Online》最大的不同在哪裡呢？
本部長：我認為最大的差異仍然在於「可接觸性」這一點。由於《搞鬼M》是以手機為基礎的平台，因此玩家無論是在通勤途中，或是短時間空檔，都可以不受地點與時間限制，隨時隨地進行遊玩，這是與既有《搞鬼Online》最大的不同之處。同時，整體遊玩體驗也針對手機環境進行了調整。相較於《搞鬼Online》，我們設計了更快速的成長節奏，以及更多便利性功能，讓玩家可以更輕鬆無負擔地享受遊戲。此外，也將強靈系統、個人副本等內容，重新調整為更適合手機操作的形式，希望讓既有《搞鬼Online》玩家在熟悉的基礎上，同時也能體驗到新的樂趣。
Q：在遊戲的豐富職業裡，您自己最喜歡、最常使用的是哪一個職業呢？喜歡的原因是什麼？
本部長：職業選擇，我認為是最能體現玩家遊玩風格與個人喜好的部分。以我個人來說，比起正面衝鋒、在前線激烈戰鬥的風格，我更偏好在後方穩定支援隊伍，因此主要會使用遠程系角色。不過在《搞鬼M》中，根據所使用的武器不同，可分為武士、刺客、道士、力士、射手等多種職業，未來也預計會推出更多不同職業。由於每個職業在技能組合與戰鬥方式上都有所差異，因此我們也鼓勵玩家嘗試多種不同的玩法。此外，目前也正在準備「主角色與副角色可以進行連動」的內容系統，因此希望玩家能培養多個角色，享受《搞鬼M》帶來的多元樂趣。
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本部長：首先，我們正在準備包括主角色與副角色共同參與戰鬥的連動系統，以及全新的Boss內容、個人副本、團隊副本、變身系統等，希望從多個面向進一步擴展遊戲樂趣。此外我們也會與掘夢網攜手合作，持續為台灣玩家打造專屬內容與各種精彩活動。希望大家能持續關注並給予支持。
Q：《搞鬼Online》在台港澳營運已經超過八年的時間，累積了一群忠實、喜愛《搞鬼》世界的玩家們，請對期待著《搞鬼M》上市的他們說幾句話吧！
本部長：在台灣與掘夢網一起服務了8年以上的《搞鬼Online》，並期待這款作品能推出手機版本的眾多台灣玩家，我們終於能夠以《搞鬼M》與大家見面，內心感到非常高興。同時，我們也要向此次共同營運《搞鬼M》的掘夢網團隊表達最誠摯的感謝。為了回報各位多年來給予的支持與期待，我們將持續完善在地化內容、豐富的活動規劃，以及持續的版本更新，努力打造一款更貼近玩家且有趣的作品。未來也請大家持續關注並喜愛《搞鬼M》。謝謝大家。
《搞鬼M》事前預約活動持續進行中，現在完成預約不僅能獲得永久裝扮「青殭屍服套裝」及150抽古代強靈召喚卷，還能加碼抽iPhone 17 Pro Max！追蹤官方粉絲專頁也能額外獲得「6級封印寶牌」、「武功還原符」、「移動秘笈」等等遊玩初期必備的實用道具。立即前往預約，為你在《搞鬼M》世界裡的冒險做足準備！
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《搞鬼M》事前預約網站：
https://gsm.digeam.com/prereg
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