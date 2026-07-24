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▲臺北車站站內ROT商場空間於24日下午3點結束營業後，展開交接及資產盤點作業。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲台北車站設置600吋大型迎賓螢幕，未來可作為大型賽事轉播或活動展演使用。（圖／記者鍾怡婷攝）

台北車站商場今（24）日下午一改平日人來人往景象，不少店家紛紛拉下鐵門、提前打烊，現場顯得格外冷清，宛如「空城」。原因就在於經營20年的微風台北車站正式走入歷史，商場依規劃僅營業至下午3點，隨後暫停營業進行交接與盤點作業，準備迎接新光三越於7月25日正式接手營運。《NOWNEWS》記者下午4點直擊現場，商場內櫃位貼提早結束營業、鐵門拉下，現場罕見超冷清，現場僅剩往返車站的旅客穿梭，與平日傍晚人潮形成強烈對比。台鐵公司總經理馮輝昇表示，臺北車站站內ROT商場空間於24日下午3點結束營業後，展開交接及資產盤點作業，預計一路進行至午夜12點。商場總面積約1.4萬平方公尺，共有120個櫃位，，租期最短3個月；其餘約10家業者則因各自營運規劃，選擇提前撤櫃，並已依規定完成相關程序。新光三越此次取得台北車站商場15年、並可優先續約8年的經營權，後續將展開商場改造計畫。依合約內容，整體整建期約2年8個月，目標於117年底前完成全面升級。不過施工期間不會一次封館，而是採取分區、分階段施工方式，相關工程規劃預計8月送交台鐵審查，待核定後再陸續啟動，盡可能維持商場正常營運，並降低對旅客動線及車站運作的影響。馮輝昇指出，未來計畫跟亮點仍待新光三越正式公布，但從投標服務計畫中已可看出初步方向，包括規劃設置600吋大型迎賓螢幕，未來可作為大型賽事轉播或活動展演使用；此外，也將打造全球唯一的精品工藝大鐘，並同步升級公共服務設施，導入AI智慧廁所管理系統、智慧導引標誌等數位化設備，期望將台北車站打造為兼具交通、商業與觀光功能的首都門戶。