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中聯油脂致癌油風暴持續延燒，台中市商業會理事長謝豐享近日公開一封親筆信，痛批台中市長盧秀燕自事件爆發以來「一通電話都沒打」，反而忙著北上串聯725凱道集會；未料，盧秀燕今（24）日受訪時反擊，直指謝豐享是「深綠的」，雙方隔空交火。對此，民進黨立委何欣純也怒轟，盧秀燕面對食安破口毫無作為，卻突然要赴台北街頭衝鋒陷陣，台中市民至今滿頭問號。何欣純質疑，8年只抽驗1次中聯油品的盧市長，明天要跟立法院副院長江啟臣率眾到台北上街頭，從台中食安破口、立院在野黨無人機卡預算一語不發、神隱無作為，突然要變身台北街頭衝鋒陷陣，台中市民至今滿頭問號！「我一再說，食安不是政治、是市民日常生活的大問題。」何欣純強調，市長的職責就是努力把關第一線稽查抽驗，「神隱」、「甩鍋」、「不作為」，都不是一市之長應有的態度。何欣純透露，謝豐享是她與江啟臣、盧秀燕共同的好朋友，其為了台中語重心長，就算江副院長無法公開表達，還是希望為了台中，能隱隱轉達盧市長。最後，何欣純也向盧秀燕喊話，市長是全體台中市民的市長，要有肩膀、有態度、有作為，保障食安到產業發展，「市民最大」，市民的安全健康、民生經濟都是國安，她不忘初衷、隨時謹記在心。