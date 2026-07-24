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▲台中工策會舉辦「大使重磅講座」，吸引眾多企業代表踴躍參與交流。（圖／工策會提供）

▲台中工策會總幹事陳學聖與南南協會及外貿協會合作舉辦「大使重磅講座」，協助企業掌握市場脉動.（圖／工策會提供）

面對全球供應鏈重組與企業加速海外布局，台中市工商發展投資策進會24日舉辦「大使重磅講座－台灣與印度關係及台商的機會與挑戰」，邀請前駐印度代表翁文祺分享印度投資環境、產業發展趨勢及台商布局策略，吸引不少企業代表與產業界人士參與，希望協助中部企業掌握新南向市場商機，提升國際競爭力。工策會總幹事陳學聖表示，在地緣政治及全球供應鏈重組影響下，企業積極尋求海外市場布局，其中印度擁有龐大人口紅利、快速成長的內需市場及政府推動製造業政策等優勢，已逐漸成為全球企業關注的重要投資據點，也是台灣企業不可忽視的新興市場。陳學聖指出，印度雖具高度發展潛力，但法規制度、商業文化及投資環境與台灣存在差異，企業若要成功進軍當地市場，必須先深入了解市場特性。因此，工策會攜手台灣東南亞與南亞協會及中華民國對外貿易發展協會舉辦講座，邀請具外交及產業實務經驗的翁文祺，從政策、投資環境、經商文化到實務案例進行分享，協助企業降低海外投資風險。翁文祺分析，印度人口已突破14億，平均年齡約28歲，超過六成五人口低於35歲，人口紅利可望延續至2060年，加上經濟成長率維持在6.5%至7%以上，預估2027年前後經濟總量將超越日本與德國，成為全球第三大經濟體，市場潛力備受國際企業關注。針對台商布局，他提出「台印產業TIM戰略聯盟」及Taiwan Inside Model（TIM）概念，建議台灣企業由傳統代工逐步轉型為技術、管理及智慧財產輸出，結合印度「Make in India」政策，協助當地產業升級，也降低企業拓展印度市場的投資成本與風險，創造雙方互利合作模式。翁文祺也指出，未來台商在印度發展面臨的最大挑戰之一，是具備跨國管理能力的人才。他建議，台灣可善用教育資源，吸引更多印度青年來台就學、實習，培育熟悉兩地文化與產業需求的人才，為企業海外發展建立長期競爭優勢。除分享印度市場觀察外，翁文祺也結合自身歷任外交、財政及金融機構主管的經驗，談及企業領導與組織管理。他認為，領導者的角色並非樣樣精通，而是善用專業人才、提供資源並承擔責任，建立共同願景與合作文化，才能帶領團隊面對市場變化。工策會表示，未來將持續透過「與大使有約」系列講座，邀請外交官及國際事務專家分享全球政經趨勢與市場觀察，協助企業掌握國際經貿脈動，提升海外布局能力，強化台中產業的國際競爭力。