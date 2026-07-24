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▲Angelababy 13歲就讀國中時的照片被網友翻出，關鍵字登上微博熱搜第一名。（圖／娛樂有飯微博）

▲Angelababy當時牙齒尚未修整，圓圓臉蛋滿是膠原蛋白和嬰兒肥，一雙水汪汪的大眼睛相當靈動。（圖／娛樂有飯微博）

香港女神Angelababy（楊穎，baby）出道約22年，代表作有綜藝節目《奔跑吧兄弟》、電影《狄仁傑之神都龍王》等，而其絕世美貌有沒有人工痕跡始終都是外界熱議的話題，今（24）日微博瘋傳一組baby 13歲念國中時的舊照，當時五官就極為精緻，網友認證她是從小美到大的純天然美女，關鍵字登上熱搜冠軍。曝光的照片，小Angelababy留著一頭棕色頭髮，牙齒還沒有修整，圓圓臉蛋滿是膠原蛋白和嬰兒肥，一雙水汪汪的大眼睛相當靈動，笑起來浮現微微酒窩，只見她穿著香港聖母院書院的運動服，與同學開心合影，還有夾著粉紅色髮夾，對鏡頭比出剪刀手的可人模樣，十分清純和稚嫩。Angelababy少女舊照引起一票網友熱烈評論，「ab完全是建模臉，從小美到大啊」、「美女雛形呐！純天然美女是這樣的」、「又美又萌」、「真的好可愛啊啊啊啊」、「天生大美女」、「不是，她13歲長這樣，我是真不信她整容了！」據了解，Angelababy的父親是中德混血，童年時的她眼睛就不小，鼻子高挺，唇形完美，一張鵝蛋臉和精緻五官天生麗質，長大後成為許多女性整型的範本，對於長年被懷疑整容，baby曾經公開澄清：「我沒有整過，所以活得坦蕩，也不想整天去和別人解釋。」認為時間會證明一切。