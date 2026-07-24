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泰國網路知名靈媒，過去曾多次被部分網友認為「神準預測」全球重大事件，包括2019年新冠疫情、2024年中南半島洪災與2025年3月緬甸強震等，因而在網路上累積不少關注度。她今年5月底在節目中無預警宣告，這將是她近期最後一次公開分享預言。她自稱因過去不聽勸告、洩漏過多天機而受到「冥冥之中」的警告，「閻王叫我停，我就必須停」，並提到自己前往印度禮佛時又被佛陀警告，因此決定封口。在正式禁言之前，她搶先公開了個人對2026年下半年的6項預測，隨即在社群平台引發討論。普萊指出，雲端數位資產與加密貨幣價值恐面臨崩盤，她建議民眾身邊應保留一定實體現金。她聲稱潛艇動向與公海衝突將成為年中焦點，且宣稱「戰勝國絕對不在中東」。她提出「水傳播病毒」說法，聲稱霍亂、黃熱病等傳染病將與HIV病毒「交織異變」，並建議民眾在家裝設濾水器、飲用水一律煮沸，避免接觸生水或不明地下水源。她指出下半年恐出現乾旱與暴雨並存的極端天氣現象，甚至提到中東沙漠罕見淹水的說法。她聲稱「外星人即將真正現身」，並提出外貌類似鱷魚與蜥蜴的「爬蟲人」將出現在街頭回收礦物等說法。她認為小型企業仍將依賴真人員工，大型企業雖全面導入AI，卻可能因系統問題重新聘用真人，並建議民眾透過勤奮、誠實、專注等特質因應這波職場變化。普萊表示，人們常因習慣平順生活而失去戒心，她希望藉由這些說法提醒大眾提高警覺、規避潛在風險。這場「封口預言」是真是假，恐怕只有時間能給出答案，但無論如何，比起等待神秘力量的指引，做好日常防範、關注官方權威機構發布的正式資訊，或許才是面對未知變化更踏實的方式。