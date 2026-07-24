我是廣告 請繼續往下閱讀

瑞士嚴禁只養一隻天竺鼠！孤單恐憂鬱致死

▲天竺鼠屬於高度社會化的群居動物，需要與同類共同生活，若缺乏同伴，加上沒有獲得適當照顧，容易因孤單、壓力而出現憂鬱情形，甚至影響壽命。（示意圖／取自Pixabay）

瑞士立法保障寵物社交權！催生「租鼠陪伴」特殊產業

▲瑞士當地甚至因此出現天竺鼠租借服務，解決飼主因法規而需替天竺鼠尋找新同伴的需求。（示意圖／取自Pixabay）

不只天竺鼠！瑞士動保制度涵蓋多種動物 違法恐挨罰甚至坐牢

▲瑞士將動物福利納入法律規範，不只要求群居動物應有同伴，也依不同物種制定完整飼養標準，包括狗須植晶片登記、幼犬不得過早離開母犬、馬匹與魚類都有專屬照養規定。（示意圖／取自Pixabay）

瑞士自2008年起推動動物保護制度，規定天竺鼠等群居動物不得單獨飼養，避免因缺乏同伴導致憂鬱、影響健康甚至縮短壽命。若違反規定，可能面臨罰鍰，嚴重者還可能遭禁止飼養動物。由於天竺鼠常有一隻先離世，因此當地竟然還衍生出租天竺鼠服務，協助飼主替留下來的天竺鼠尋找陪伴，讓不少人感到相當驚奇。瑞士政府指出，天竺鼠屬於高度社會化的群居動物，需要與同類共同生活，若缺乏同伴，加上沒有獲得適當照顧，容易因孤單、壓力而出現憂鬱情形，甚至影響壽命，平均壽命可能無法達到約6至8年。因此法規要求至少飼養2隻以上，讓牠們彼此陪伴，否則可能被視為不當飼養，依法可處罰鍰。除了天竺鼠外，瑞士也針對其他動物制定不同規範，例如老鼠、沙鼠、龍貓、金絲雀、鸚鵡等同樣建議成對或群體飼養；兔子出生8周內不得單獨生活，之後也應盡量群居，若無法共同飼養，至少要能看到、聽到或聞到其他兔子。由於兩隻天竺鼠幾乎不可能同時離世，當其中一隻死亡後，另一隻依法仍需有同伴陪伴，因此瑞士天竺鼠養殖協會成員普莉絲卡昆（Priska Küng）便推出出租天竺鼠服務，希望協助飼主解決困擾，也避免陷入不停購買新天竺鼠的循環。昆飼養約80隻天竺鼠，每周約會接到3至4通租借詢問電話。正式租借前，還會先安排天竺鼠彼此認識，確認個性合適再配對，降低相處衝突。租借時雄性天竺鼠收取50瑞士法郎、雌性60瑞士法郎押金，歸還時退還一半，另一半作為服務費。她也坦言，天竺鼠其實不容易照顧，飼養成本甚至比收入還高。瑞士的動物福利制度不僅重視天竺鼠，也替不同物種訂定照養標準。像是貓咪若單獨飼養，必須每天能與人或其他貓互動，並能看到窗外環境；狗隻須植入晶片並登錄於官方資料庫，每年需完成相關登記與繳費，搬家或死亡也要更新資料。此外，瑞士《動物福利法》及《動物保護條例》內容涵蓋相當廣泛，包括幼犬出生56天內不得與母犬分離、馬匹不得長期拴養且需能感知其他馬匹存在、魚缸至少需有一面不透明增加安全感等。蘇黎世更曾規定虐待動物案件須由律師代表動物出庭，凸顯當地對動物權益的重視。依據瑞士《動物福利法》，違反相關規定最高可處2萬瑞士法郎罰款；若涉及嚴重虐待或重大疏失，除罰鍰外，最重可判處3年有期徒刑，嚴重者甚至可能被禁止再飼養動物，受虐動物也會遭沒收並另行安置。不過，瑞士官方表示，並不會逐戶檢查民眾是否遵守規定，而是希望透過法律建立飼主尊重動物福利的觀念，藉由信任與自律，讓更多人理解不同動物的生活需求，提供更符合天性的飼養環境。