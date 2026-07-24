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▲「2026 KSTF高雄國際夏季旅展」7月24日至27日在高雄展覽館盛大展開。（圖／記者陳美嘉攝，2026.07.24）

▲ 「2026 KSTF高雄國際夏季旅展」集結多家指標品牌，產品線橫跨國內外旅遊、國際航空與在地渡假住宿，提供民眾一站式比價與選購的完整體驗。（圖／記者陳美嘉攝，2026.07.24）

暑假出遊旺季來臨，「2026 KSTF高雄國際夏季旅展」7月24日至27日在高雄展覽館盛大展開，參展陣容涵蓋雄獅、東南、可樂、五福、晴天、百合旅遊、美最時、國泰航空、航向世界、華泰、皇牌、行家、義大天悅、墾丁Ｈ會館、溪頭米堤、世奇商旅、澎湖遊等指標品牌，產品線橫跨國內外旅遊、國際航空與在地渡假住宿，提供民眾一站式比價與選購的完整體驗。本次夏季旅展鎖定秋日賞楓商機，各家旅行社現場推出多款快閃促銷，搶攻民眾暑假規劃秋季出遊的訂購商機。現場優惠亮點方面，秋日賞楓行程祭出早鳥價，各家旅行社也將輪番推出多種促銷，並有多家業者主打高雄出發行程，其中，雄獅旅遊推出「北越沙壩5日」、「過年西班牙11日」等；東南旅遊「韓風慢旅5日」、「趣東京走走5日」、「沖繩小旅行4日」等行程皆為高雄出發。可樂旅遊同樣主打高雄出發行程，推出「釜山搶好康」、「快閃九州」等。五福旅遊鎖定下半年強勁出國需求，同步卡位秋季賞楓、聖誕跨年及明年寒假春節黃金檔期預購商機，其中，明年大年初一（2/6）出發的「澳洲黃金海岸海豚島7日」，造訪海豚島、海洋世界與電影世界主題樂園，並祭出第2人現折20,000元的早鳥優惠。晴天旅遊本次主打歐洲經典行程，涵蓋克羅埃西亞亞得里亞海岸、義大利藝術美食之都、奧地利音樂之都維也納及捷克布拉格，並針對秋冬旺季推出極光觀賞行程與埃及、摩洛哥、納米比亞等古文明探索行程。墾丁H會館主打「慢遊輕旅行」，現場推出「平日一泊一食住宿券」超值價4,300元起、「平日一泊二食住宿券」5,500元起，以及「平日三天兩夜住宿券」8,000元起等方案；凡預訂暑假期間入住，即可享有「暑假平日加價1,000元」、「暑假旺日加價1,500元」超狂優惠，並加贈兒童手作課程；9月至10月入住還可獨享平日延後退房、旺日不加價的專屬優待。義大天悅飯店同步推出多項餐券優惠。除了旅展熱鬧登場，「2026高雄國際家電空調大展」同樣於7月24日至27日在高雄展覽館同期展出，雙展齊發。集結LG台灣樂金、Samsung三星、Panasonic國際牌、SHARP夏普、日立家電、特力屋等24大家電空調品牌聯合參展，現場涵蓋電視、冷氣、冰箱、洗衣機等各類生活家電，超殺優惠限時只有4天。