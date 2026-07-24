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中聯油脂生產的部分大豆油被檢出致癌物苯駢芘超標，食安風暴在國內延燒近一個月，國營事業台糖也因部分油品預防性下架受到關注。台糖今（24）日表示，高雄小港廠製油工場沙拉油產線再度通過高雄市政府衛生局查驗，從黃豆進口料源、報關文件到生產製程均符合規範。隨著產線恢復運作，將全力提升產能，補足市場供應缺口，穩定民生用油供應。台糖表示，小港製油工場今日再次接受高雄市衛生局查驗，針對原料來源、報關文件及生產流程逐一檢視，確認均符合相關規範。台糖指出，小港廠自2024年起已完成18次抽驗全數合格，今年也累計接受5次查場，皆順利通過，顯示工場食品安全管理制度符合標準。台糖表示，面對中聯油品事件，始終秉持「食安優先、消費者至上」原則。雖然受影響油品經檢驗皆符合標準，仍第一時間配合政府政策採取預防性下架措施，並接受衛福部食藥署及高雄市衛生局聯合稽查、抽驗，同時主動委託第三方公正機構進行檢驗。台糖指出，7月17日已取得最新自主檢驗結果，各項檢測均符合國家食品安全規範，再次證明台糖食用油品質安全無虞，消費者可安心購買、使用。至於預防性下架商品，將待衛生主管機關正式通知後，再依規定恢復上架。隨著中元節及中秋節將至，民生用油需求逐步增加，台糖表示，沙拉油產線恢復後，將配合政府政策全力衝刺產能，補足市場需求缺口，穩定國內民生用油供應。台糖也感謝高雄市衛生局多次進廠查驗與輔導，協助工場持續精進食品安全管理制度，透過政府與企業合作，共同為食品安全把關，維護消費者權益。