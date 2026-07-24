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日本職業桌球聯賽（T.LEAGUE）首度將海外開幕戰移師台灣，明（25）日將於新竹縣立體育館正式點燃戰火，台灣兩大桌球名將林昀儒、鄭怡靜都將披上所屬球隊戰袍，將久違在台灣球迷面前出賽。今日賽前記者會上，林昀儒談到即將到來的亞運時坦言最大目標就是「奪牌」。鄭怡靜則說這次回到家鄉比賽意義非凡，「相信台灣球迷也會非常熱情，希望可以再次感受到像2017世大運那樣，全場都替自己加油的力量。」本次代表「木下Meister東京」出賽的林昀儒表示，能回到台灣參加T.LEAGUE賽事感受格外特別，「很不一樣吧。因為有可能會有朋友親自來看，比賽氣氛也完全不同，明天會好好享受這個舞台。」談到近期備戰，他表示除了T聯賽外，後續還會去到瑞典等地參加各項國際賽事，會按部就班調整狀態。談及今年9月最重要的國際大賽「名古屋亞運」，林昀儒帶著強烈企圖心喊話：「目標還是希望能在亞運奪牌。」值得一提的是，本屆亞運林昀儒預計將專注於男單與混雙兩項賽事，不再像過往還要三線作戰。對於這項調整，林昀儒認為是一種全新嘗試：「希望能試試看，觀察專注兩項會不會帶來更好的發揮與效果。」台灣桌球一姐鄭怡靜在受訪時談及將在台灣打T聯賽時難掩興奮情緒說道：「上次在台灣打這種等級的國際賽，應該是2017年台北世大運了吧？快要10年了！」她看到T聯賽能把海外開幕戰搬到台灣，內心還是非常期待。鄭怡靜分享，在日本打T聯賽時，每場比賽幾乎都有超過千名球迷進場加油，那種「被支持」的感覺非常棒。這次移師新竹，她有預感現場熱度將會非常驚人：「這種感覺真的很像2017世大運。T聯賽的特色就是球迷跟球員的距離非常近、比賽節奏很快，每一分都非常精彩，希望台灣球迷能親身感受這種熱血節奏。」