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▲台灣電力公司高雄區營業處召開紅霞颱風災害整備會議，並全力加強戒備防颱工作。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣電力公司董事長曾文生(左2)致詞。(圖／台電公司高雄區營業處提供)

▲台灣電力公司高雄區營業處處長林昶旭說明該區處加強戒備防颱工作的情形。(圖／台電公司高雄區營業處提供)

台灣電力公司高雄區營業處於今(24)日，在該區處會議室，召開紅霞颱風災害整備會議，期全力加強戒備，進行防颱工作，台電公司董事長曾文生也南下高雄出席整備會議，並提醒高雄區營業處同仁務必做好各項防汛與巡查整備工作，並注意工作安全，全力維持供電穩定。台灣電力公司高雄區營業處紅霞颱風災害整備會議，是由高雄區營業處處長林昶旭主持，有該區營業處主管與會，林昶旭說，紅霞颱風逼近掠過南部外海，氣象署預報預測南部地區自24日晚間起至25日降雨將明顯增加，需防局部大雨及沿海強陣風，高雄區營業處為因應颱風可能帶來的影響和災害，乃召開此一紅霞颱風災害整備會議，並全力戒備。高雄區營業處處長林昶旭表示，高雄區營業處為因應紅霞颱風可能帶來的影響和災害，共整備153位工程人員、35輛工程車、30輛吊臂車、25輛昇空車、27台發電機、38台抽水機，除加強樹木修剪外，另外，針對轄區內各變電所進行巡視，也針對較低漥地區的變電所，應做好擋水措施、備妥沙包，並完成抽水機測試等。台電公司董事長曾文生在會中提醒高雄區營業處同仁務必做好各項防汛與巡查整備工作，並注意工作安全，全力維持供電穩定。台灣電力公司高雄區營業處處長林昶旭指出，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶均停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修，如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，也可下載「台灣電力APP」，隨時通報停電訊息，請民眾多加利用，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線給民眾使用。林昶旭提醒，民眾須即早做好防颱準備，用戶應於配電場所或大樓地下配電室等有淹水之虞場所，備置防範水患因應措施，尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備，此外，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物以及修剪樹枝，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。