中東地緣政治風險升溫，美股4大指數全面收黑，台股今（24）日終場大跌1195.97點，收在43654.84點，跌幅2.67%，成交量7924.35億元。對此，金管會表示，台股主要反映國際情勢，持續關注股市波動情形，並請證交所及櫃買中心密切注意國際金融市場變化情形。
就亞洲主要股市表現觀察，金管會指出，新加坡股市跌0.35%，上海跌1.05%，香港跌1.17%，日本股市跌了2.78%，韓國更跌4.98%，台股跌2.67%跌幅居中。
就基本面來看，金管會表示，台股集中市場截至今（115）年6月底本益比約31.78倍，現金殖利率1.56%，加計股票股利為1.59%，國內上市櫃公司今年截至6月底累計營收合計約30.49兆元，較去年同期增加35.96%。
此外，金管會還指出，截至今年7月23日，信用交易的整戶擔保維持率為181.07%，借券賣出占市場成交值比率為3.19%。
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就基本面來看，金管會表示，台股集中市場截至今（115）年6月底本益比約31.78倍，現金殖利率1.56%，加計股票股利為1.59%，國內上市櫃公司今年截至6月底累計營收合計約30.49兆元，較去年同期增加35.96%。
此外，金管會還指出，截至今年7月23日，信用交易的整戶擔保維持率為181.07%，借券賣出占市場成交值比率為3.19%。