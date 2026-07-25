雖然紅霞颱風已經解除海上颱風警報，但受到外圍雲系影響，今（25）日台灣降雨範圍擴大，花蓮以南、屏東要小心風雨。而不少皮克敏手遊《Pikmin Bloom》玩家們，說到下雨，就想蒐集「雨天皮克敏」，不過雨天皮克敏其實不是下雨就會出現，《NOWNEWS》整理雨天皮克敏拿法、注意事項，讓你成功拿到雨天皮克敏。
雨天皮克敏是什麼？
《Pikmin Bloom》中的雨天皮克敏，是一種飾品皮克敏，他們會穿戴荷葉等「葉子帽」飾品來擋雨，玩家如果獲得標籤是「葉子帽」的花苗，就可以培育出雨天皮克敏。雨天皮克敏一共有3種種類，是隨機得到的，不過所有的雨天皮克敏都是藍色皮克敏。
雨天皮克敏在「雨天」才會出現
雨天皮克敏並不是現實生活下雨，遊戲就會出現「雨天皮克敏」花苗，玩家必須打開遊戲《Pikmin Bloom》，點擊畫面下方中間的「散步地圖模式」，地圖模式左上角有目前天氣狀況，如果是一支「藍色雨傘」，就代表現在正在下雨，有機會可以拿到雨天皮克敏。如果現實世界在下雨，但《Pikmin Bloom》中沒有顯示「藍色雨傘」，代表遊戲內並沒有在下雨，雨天皮克敏也不會出現。
雨天皮克敏探測器用法
想要獲得雨天皮克敏，除了在「種花模式」比較有機會取得之外，還可以加上開「探測器」，在開探測器時，可以看一下附近的地點中有哪些標籤，當只剩下「路邊（貼紙、金幣）」、「葉子帽」時打開探測器，拿到「葉子帽」雨天皮克敏的花苗機率就會增加！
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《Pikmin Bloom》中的雨天皮克敏，是一種飾品皮克敏，他們會穿戴荷葉等「葉子帽」飾品來擋雨，玩家如果獲得標籤是「葉子帽」的花苗，就可以培育出雨天皮克敏。雨天皮克敏一共有3種種類，是隨機得到的，不過所有的雨天皮克敏都是藍色皮克敏。
雨天皮克敏並不是現實生活下雨，遊戲就會出現「雨天皮克敏」花苗，玩家必須打開遊戲《Pikmin Bloom》，點擊畫面下方中間的「散步地圖模式」，地圖模式左上角有目前天氣狀況，如果是一支「藍色雨傘」，就代表現在正在下雨，有機會可以拿到雨天皮克敏。如果現實世界在下雨，但《Pikmin Bloom》中沒有顯示「藍色雨傘」，代表遊戲內並沒有在下雨，雨天皮克敏也不會出現。
想要獲得雨天皮克敏，除了在「種花模式」比較有機會取得之外，還可以加上開「探測器」，在開探測器時，可以看一下附近的地點中有哪些標籤，當只剩下「路邊（貼紙、金幣）」、「葉子帽」時打開探測器，拿到「葉子帽」雨天皮克敏的花苗機率就會增加！