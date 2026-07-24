國巨（2327）近期受到市場震盪影響，股價自歷史高點大幅修正逾4成。國巨將於下周三（29日）舉行法說會，摩根士丹利（大摩）最新報告指出，國巨受惠AI帶動高階多層陶瓷電容（MLCC）需求持續強勁，高階產能仍供不應求，維持「優於大盤」評等，最新目標價1465元；若AI需求進一步爆發，樂觀情境更上看2075元，悲觀情境則為685元。
法說聚焦六大議題 AI與MLCC價格最受矚目
大摩分析師高燕禾表示，本次法說會市場將聚焦六大重點，包括非AI業務需求能見度、MLCC漲價策略、鉭質電容、電阻與磁性元件等被動元件的調價規劃、客戶庫存水位、此次景氣循環與上一波榮景差異，以及中低階產能供需展望，皆將牽動市場對後市的看法。
AI需求爆發 樂觀情境目標價2075元
大摩認為，若2027年至2028年AI需求持續優於預期，國巨將進一步提升高階MLCC及標準品的定價能力，加上AI市場市占率持續擴大，以及透過併購豐富產品布局，供不應求的情況有望延續，帶動產品價格及獲利能力同步提升，因此樂觀情境下，目標價可望來到2075元。
基準情境1465元 AI主軸仍未改變
在基準情境下，大摩將國巨目標價由1515元小幅下修至1465元，調降幅度約3.3%，但仍維持「優於大盤」評等。報告指出，國巨2027年至2028年需求仍可望維持強勁，高階產品產能利用率將維持高檔，標準品受惠消費性電子需求回穩，產能利用率可望維持70%以上，加上產品組合優化及AI布局持續推進，仍有助支撐營運表現。
最悲觀情境685元 留意非AI需求降溫
不過，大摩也提出悲觀情境分析。若全球景氣轉弱，非AI需求自2026年下半年起明顯下滑，導致產業競爭加劇、產品定價能力下降，加上併購效益不如預期、車用及工業市場復甦不及預期，以及AI布局未見明顯成果，國巨獲利恐將受到侵蝕，目標價可能下探685元。整體而言，大摩認為，儘管近期股價波動劇烈，但國巨中長期成長主軸並未改變，AI仍將是推動公司未來營運成長的關鍵動能。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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AI需求爆發 樂觀情境目標價2075元
大摩認為，若2027年至2028年AI需求持續優於預期，國巨將進一步提升高階MLCC及標準品的定價能力，加上AI市場市占率持續擴大，以及透過併購豐富產品布局，供不應求的情況有望延續，帶動產品價格及獲利能力同步提升，因此樂觀情境下，目標價可望來到2075元。
基準情境1465元 AI主軸仍未改變
在基準情境下，大摩將國巨目標價由1515元小幅下修至1465元，調降幅度約3.3%，但仍維持「優於大盤」評等。報告指出，國巨2027年至2028年需求仍可望維持強勁，高階產品產能利用率將維持高檔，標準品受惠消費性電子需求回穩，產能利用率可望維持70%以上，加上產品組合優化及AI布局持續推進，仍有助支撐營運表現。
最悲觀情境685元 留意非AI需求降溫
不過，大摩也提出悲觀情境分析。若全球景氣轉弱，非AI需求自2026年下半年起明顯下滑，導致產業競爭加劇、產品定價能力下降，加上併購效益不如預期、車用及工業市場復甦不及預期，以及AI布局未見明顯成果，國巨獲利恐將受到侵蝕，目標價可能下探685元。整體而言，大摩認為，儘管近期股價波動劇烈，但國巨中長期成長主軸並未改變，AI仍將是推動公司未來營運成長的關鍵動能。
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