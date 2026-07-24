中央氣象署指出，紅霞颱風持續增強，今（24）日晚間至明（25）日清晨將通過巴士海峽，也是最接近台灣、外圍環流影響最明顯的時段。中央氣象署預報中心科長劉宇其表示，花東及恆春半島今晚雨勢將明顯增強，局部地區可能出現豪雨；隨著颱風明天移到台灣西南方海面，高雄、屏東沿岸風力也會進一步增強，澎湖白天起同樣要慎防強風。
紅霞結構更完整！接近華南恐增強為中颱
劉宇其指出，紅霞颱風今天下午5時中心位於恆春南南東方約310公里海面，從衛星雲圖觀察，颱風結構發展得更加完整，過去3小時強度逐漸增強，暴風半徑也略微擴大。由於目前海氣環境仍有利颱風發展，預估紅霞未來將以穩定速度朝西北西方向前進，暴風半徑可能持續擴大，強度也會逐步增強。紅霞明天脫離台灣附近海域後，接近中國華南沿岸時，不排除增強為中度颱風。
明天高屏、澎湖風勢轉
紅霞預計今晚至明天清晨逐漸通過巴士海峽，這段期間距離台灣最近，外圍環流帶來的強風、豪雨及大浪影響也最為明顯。劉宇其表示，今天風力較強的區域主要集中在高山稜線及沿海空曠地區，平地測站方面，包括桃園以北沿海、恆春半島、台東、綠島及蘭嶼，普遍已出現7級以上陣風，其中恆春半島更測得10級陣風。今天晚間至明天清晨，台東、恆春半島、桃園以北沿海及馬祖風勢持續偏強，部分地區可能出現8至9級強陣風；大台北市區今晚至明天清晨也可能出現較強陣風。
花東、恆春豪雨下整夜 南部明天雨勢增加
降雨方面，紅霞外圍環流已逐漸影響台東、蘭嶼及恆春半島。劉宇其指出，從雷達回波可見，較強降雨區正逐漸移入蘭嶼、台東南端及恆春半島，恆春半島部分地區累積雨量已超過30毫米，並出現短延時豪雨。除針對台東及恆春半島發布大雨特報，也將恆春半島及蘭嶼升級為豪雨警戒。等到颱風明天移到台灣西南方海面，花東及恆春半島降雨仍會持續，高屏等南部地區的雨勢則會逐步增加。明天中午過後，新竹以南地區還可能發展午後雷陣雨，不排除出現較大雨勢或短延時大雨。
北部明天恐飆36度 慎防焚風高溫
值得注意的是，紅霞帶來風雨的同時，部分背風區仍可能出現高溫。劉宇其表示，明天北部部分地區位於背風沉降區，可能出現焚風，局部高溫上看36度左右。西半部其他地區在午後雷雨發展前，氣溫同樣偏高、體感悶熱。
週日至下週二水氣仍多 下週三起降雨趨緩
紅霞逐漸遠離後，太平洋高壓將慢慢伸展至台灣附近，不過初期水氣仍多。週日至下週二，南部及東半部仍會斷斷續續出現短暫陣雨，部分地區雨勢可能較明顯；中部及北部則要留意午後大雷雨。下週三之後，隨著太平洋高壓勢力逐步增強，各地降雨將明顯趨緩，但台東、恆春半島及午後山區仍可能出現局部短暫雷陣雨。
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劉宇其指出，紅霞颱風今天下午5時中心位於恆春南南東方約310公里海面，從衛星雲圖觀察，颱風結構發展得更加完整，過去3小時強度逐漸增強，暴風半徑也略微擴大。由於目前海氣環境仍有利颱風發展，預估紅霞未來將以穩定速度朝西北西方向前進，暴風半徑可能持續擴大，強度也會逐步增強。紅霞明天脫離台灣附近海域後，接近中國華南沿岸時，不排除增強為中度颱風。
紅霞預計今晚至明天清晨逐漸通過巴士海峽，這段期間距離台灣最近，外圍環流帶來的強風、豪雨及大浪影響也最為明顯。劉宇其表示，今天風力較強的區域主要集中在高山稜線及沿海空曠地區，平地測站方面，包括桃園以北沿海、恆春半島、台東、綠島及蘭嶼，普遍已出現7級以上陣風，其中恆春半島更測得10級陣風。今天晚間至明天清晨，台東、恆春半島、桃園以北沿海及馬祖風勢持續偏強，部分地區可能出現8至9級強陣風；大台北市區今晚至明天清晨也可能出現較強陣風。
花東、恆春豪雨下整夜 南部明天雨勢增加
降雨方面，紅霞外圍環流已逐漸影響台東、蘭嶼及恆春半島。劉宇其指出，從雷達回波可見，較強降雨區正逐漸移入蘭嶼、台東南端及恆春半島，恆春半島部分地區累積雨量已超過30毫米，並出現短延時豪雨。除針對台東及恆春半島發布大雨特報，也將恆春半島及蘭嶼升級為豪雨警戒。等到颱風明天移到台灣西南方海面，花東及恆春半島降雨仍會持續，高屏等南部地區的雨勢則會逐步增加。明天中午過後，新竹以南地區還可能發展午後雷陣雨，不排除出現較大雨勢或短延時大雨。
值得注意的是，紅霞帶來風雨的同時，部分背風區仍可能出現高溫。劉宇其表示，明天北部部分地區位於背風沉降區，可能出現焚風，局部高溫上看36度左右。西半部其他地區在午後雷雨發展前，氣溫同樣偏高、體感悶熱。
週日至下週二水氣仍多 下週三起降雨趨緩
紅霞逐漸遠離後，太平洋高壓將慢慢伸展至台灣附近，不過初期水氣仍多。週日至下週二，南部及東半部仍會斷斷續續出現短暫陣雨，部分地區雨勢可能較明顯；中部及北部則要留意午後大雷雨。下週三之後，隨著太平洋高壓勢力逐步增強，各地降雨將明顯趨緩，但台東、恆春半島及午後山區仍可能出現局部短暫雷陣雨。
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