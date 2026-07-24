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▲樂天桃猿領隊野原武人（左）親自赴日，參加新洋砲威克（Adam Walker，中）入團記者會，展現網羅誠意。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿上半季團隊打擊數據敬陪末座，下半季一口氣補強道威聖（Ronnie Dawson，左）、威克（Adam Walker，右）2名洋砲，盼能改善進攻火力。（圖／樂天桃猿提供）

中華職棒樂天桃猿新洋砲威克（Adam Walker）今（24）日開箱，扛先發第4棒、左外野手，桃猿副領隊礒江厚綺賽前受訪時指出，球團尊重威克過往在日本職棒的表現，領隊野原武人日前親自出席記者會，展現出網羅誠意。談到雙洋砲的配置，礒江坦言球隊上半季打擊的確較辛苦，「所以內部有討論採取這樣方式來挑戰下半季。」威克賽前打擊練習時，頻頻將球轟出牆，展現驚人的擊球手感，「總教練將我放第4棒，代表對我有信心，我會全力把壘上打者打回來。」桃猿在7月初網羅新洋砲威克，領隊野原武人親自飛往新潟替威克戴上桃猿球帽，展現誠意。替洋將舉辦加盟記者會，在中職相當罕見，桃猿副領隊礒江厚綺今日賽前指出，「威克在日職也有很好的成績，新潟隊也非常重視他未來表現與生涯。」礒江說，經台、日球隊討論後，桃猿領隊親自參加記者會，「尊重威克過去在日本的表現，也給日本球迷看我們誠意，期待威克的表現與未來更好的發展。」礒江說，從新潟隊手上網羅威克的過程雖然沒有很複雜，「但新潟隊也是日職二軍球隊，需要好的成績保持水準，他們有一些考量，雙方最後結論是威克到中職有更好的發展。」礒江透露，目前陣中的雙洋砲威克跟道威聖都是球隊觀察已久的洋將，「希望威克下半季加入可以讓打線更有活力。」至於何時浮出雙洋砲的想法？礒江坦言，球團有針對球隊狀況搭配、思考不同版本，「上半季打擊的確辛苦，所以內部有討論採取這樣方式來挑戰下半季。」一次補強2位洋打者，成近年罕見的洋將配置，礒江說，2位打者都有符合條件，也順利邀請他們加入。不過道威聖來台後陷入低潮，21打數僅3安，打擊率1成43，且已連續10打數無安打，昨（23）日被下放二軍調整，桃猿的雙洋砲計畫也暫時泡湯。總教練曾豪駒指出，「我們有看到越打越急的狀態，希望他稍微緩衝一下，我相信在這2禮拜內，他應該有辦法調整出好的節奏。」威克則是在今日迎接中職一軍初登場，扛先發第4棒、左外野手，賽前打擊練習時，就展現驚人的擊球能力，頻頻將球扛出強，讓場邊熱身的富邦悍將球員們看得目不轉睛。威克昨日在二軍出賽，繳出5打數4安、1轟的火燙表現，他表示這段期間調整不錯，「總教練將我放第4棒，代表對我有信心，我會全力把壘上打者打回來。」威克現年34歲，右投右打，身高196公分、體重104公斤，過去曾在明尼蘇達雙城、亞特蘭大勇士、辛辛那提紅人、巴爾的摩金鶯及華盛頓國民等美職體系累積經驗。2022年威克加盟日本職棒讀賣巨人，首年即出賽124場，繳出打擊率.271、23支全壘打、52分打點與長打率.515的成績，展現突出的長程炮火實力，2024年轉隊至福岡軟銀鷹隊，在日職3年間共擊出30發全壘打。去年球季威克轉往日本獨立聯盟發展，並奪下全壘打與打點雙冠王，今年加入日職二軍球隊Oisix新潟天鵝之皇隊期間，與台灣好手陽岱鋼成為隊友，離隊前出賽55場，擊出13支全壘打、33分打點，長打率達0.538，仍保有出色的長打產能與打線威脅性。