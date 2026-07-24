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美國財政部公布半年度匯率政策報告，包括台灣在內10個經濟體續列為匯率操縱觀察名單。對此，中央銀行也表示，與美國財政部向來溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。美國財政部這次匯率政策報告有4大重點，首先，美國財政部認定其主要貿易夥伴並無1988年《綜合貿易暨競爭力法案》所稱「操縱匯率以妨礙國際收支有效調節或獲取不公平貿易優勢」的情事。這次報告評估期間涵蓋2025年全年，依照美國2015年「貿易便捷化暨執行法案」3項量化檢視標準，評估美國前20大貿易夥伴，包括對美國商品及服務貿易順差逾150億美元；經常帳順差對GDP比率逾3%，即被認定有顯著經常帳順差；持續進行單邊外匯干預，淨買匯金額達GDP的2%，且12個月中至少8個月淨買入外匯。這次美國匯率報告將10個經濟體包括中國、日本、南韓、台灣、泰國、新加坡、越南、德國、愛爾蘭及瑞士續列匯率操縱觀察名單。對於台灣續列觀察名單，央行說明，美國匯率政策報告提及2025年台灣觸及美國2015年「貿易便捷化暨執行法案」所訂定之前兩項量化檢視標準，包括台灣對美國商品及服務貿易順差達1450億美元、台灣經常帳順差對GDP比率為19.5%，至於央行淨買匯77億美元，約為GDP的0.8%，並未觸及美方第3項檢視標準，因此，續列觀察名單。不過，美方匯率報告也對我國提出5大觀點。首先，美國財政部認為，長期以來，台灣經常帳順差源自於國內的高儲蓄率，而高儲蓄率主因則為人口結構老化與相對嚴格的財政紀律。此外，台灣所持有的大量對外淨資產所產生的投資收益，亦對其經常帳順差有所貢獻。至於近年來台灣對美國貿易順差大幅成長，主要受美國對台灣科技產品強勁需求的影響。同時，台灣的外國直接投資（FDI）淨流出金額於2025年擴增至340億美元，高於2024年的210億美元，且較2023年的180億美元上升近2倍。其中2025年第2季FDI淨流出大幅上升至160億美元，創下歷史新高，係反應全球供應鏈重組，台灣龍頭企業積極尋求於美國、歐洲、日本等地分散生產線。此外，美方指出，2025年台灣央行的匯市干預，主要是因應市場過度波動情況下的強勁升值壓力，特別是2025年5月，然其他月份則進行規模較小的外匯淨賣出。2025年台灣央行的淨買匯金額為77億美元，約占GDP的0.8%。台灣央行與美國財政部已於2025年11月14日同步發布匯率議題聯合聲明，承諾至少每季公開揭露外匯干預數據(落後一季發布)。有關外匯市場管理及總體審慎措施部分，美方認為，台灣限制外國投資人投資固定收益和店頭市場（OTC）金融產品的比例不得超過其匯入資金的30%，並將此限制應用於反向ETF，是因外國投資人可能透過反向ETF以對沖ETF部位，從而僅保留新台幣暴險部位，以炒作新台幣匯率。2025年5月新台幣大幅升值後，台灣加強其對相關限制的執行與查核。台灣央行的外匯市場管理原則要求外資匯入須投資國內證券，而非以新台幣存款形式持有。台灣金管會亦將盤中借券賣出比率上限由30%大幅降至3%。上述措施合併運作，已有效抑制境內對新台幣的投機行為。台灣央行亦表示，將強化對外匯業務專案查核，以確保相關規定確實獲得遵循。至於2025年12月台灣金管會修正壽險業監理規範，允許業者攤銷特定外國債券的匯兌相關損益，以降低壽險業者避險成本，並要求業者逐步充實長期資本，惟美國財政部認為，較低的避險比率可能會增加台灣壽險業風險。壽險業者預期將利用降低避險部位所節省的成本，來逐步增加其長期資本並強化資產負債表，以吸收匯率波動所帶來的潛在風險。