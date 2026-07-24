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民眾排隊搶水叫苦連天

日本北海道根室市爆發大規模斷水危機，今（24）日全市約1萬3千戶無水可用，幾乎全區停水。雖然當地政府已於24日上午起逐步恢復部分區域的生活用水，但全市要達到全面恢復正常，預計得等到26日。由於影響範圍幾乎涵蓋根室市全市，北海道政府緊急向陸上自衛隊提出「災害派遣」請求，全力投入供水救援。綜合日媒報導，根室市政府說明，本次停水主因在於水源地水溫異常升高，導致藻類等有機物在短時間內大量繁殖，造成水質嚴重惡化。淨水場的過濾裝置不堪負荷而出現嚴重堵塞，最終引發全市供水系統癱瘓。斷水衝擊迅速波及當地的民生與觀光經濟。根室市內的餐飲店、牙科診所等商家紛紛被迫掛出臨時休業告示；自助洗衣店的洗衣機因無水可加而貼上禁用標籤；當地超市的瓶裝水更出現搶購潮，業者只能實施限量購買。連遠道而來的外國觀光客也受到波及。一名造訪當地知名迴轉壽司店的台灣旅客，在門口看到休業告示時錯愕表示，「欸？今天休息嗎？那我們只能去找其他食堂看看了」。為解決燃眉之急，市府自24日上午8時起，陸續恢復約5千戶的生活用水供應（非飲用水)，並在全市多處設立給水站。各大超市與給水站前一大早就排起長長的人龍，當地居民提著水桶無奈表示，「現在連上廁所和洗澡都非常困難，只希望打開水龍頭就能有乾淨水用的日子快點回來」。當地政府表示，目前正全力清淤與修復過濾設備，目標是在26日前實現全市全面復水，以儘快讓居民生活重回正軌。