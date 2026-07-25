「2026大稻埕夏日節」將於今（25）日正式開幕，19:00至21:00將於大稻埕碼頭與延平河濱公園舉辦舞台表演活動，且今晚20:00將有20分鐘的煙火秀，並首次結合無人機展演，估將於20:00施放。《NOWNEWS》整理欣賞、拍攝煙火的官方公布最佳觀賞點，另還有2處隱藏版觀賞點，而專家也分析其優劣處。
根據往年北市觀傳局推薦，除了最接近煙火的3號、5號水門外，其他不錯的觀賞點，還包含北門廣場、敦煌景觀平台（迪化跨堤景觀平台）、迪化運動公園、三重忠孝碼頭等。旅遊作家許傑經營部落格「旅行圖中」，經常走訪國內外景點並出過多本旅遊著作，他針對「能拍出最美照片」為考量，為《NOWNEWS》整理分析，他所去過的四個觀賞點之優缺點。
🟡「2026大稻埕夏日節」推薦最佳觀賞點與拍照優缺點：
📍3號、5號水門
離北門捷運站最近，步行約5分鐘。離煙火施放點最近，攝影愛好者熱門選擇，可直接拍攝到煙火在淡水河上的倒影，但是相對來說，卡位的民眾也相當多。
📍北門廣場
從捷運北門站步行至北門廣場僅需3分鐘，是最方便抵達之景點，離施放地點稍遠，看到的煙火稍小，純欣賞煙火的話會感到臨場感不足，但是拍照還可以，可用北門當前景，反而有不錯的效果。
📍迪化運動公園與敦煌景觀平台（迪化跨堤景觀平台）
捷運大橋頭站步行需25分鐘，離施放點相當遠，優點是腹地大，可欣賞到台北橋與煙火同框，而觀景平台有居高臨下之優勢，視野廣闊，盡覽煙火與淡水河風光。
許傑提到，在此處因為角度關係，煙火的花色容易重疊，單純欣賞無妨，但是拍照的話，前後的煙火的花色都疊在一起，顯得沒有那樣漂亮。
📍三重忠孝碼頭- 許傑最推👍
捷運台北橋步行需15分鐘，位於三重區忠孝橋下游約300公尺處，與對岸臺北市大稻埕碼頭相鄰望。距離施放點略遠，但可同時欣賞到人潮、河景與煙火。
許傑認為，以拍照考量的話，此處距離最佳，煙火後面有台北市為背景，視角與構圖都很完美，拍起來會是最經典的。《NOWNEWS》記者也多次到此處，大煙火能完整入鏡，輕易就能拍出氣勢磅礴的作品。
📍「2026大稻埕夏日節」2處隱藏版觀賞點曝光：
除了上述觀賞點，也有一處私房寶地被挖出，就是「空軍三重一村」，位於新北市三重區的歷史聚落，早年為日治時期的防砲眷村，經整修活化後，已轉型為文創商店與特色餐廳共融的藝文聚落，成為近年北部結合眷村老屋、美食、展覽以及手作市集的觀光熱點。
另外，台北市大地處還推薦看大稻埕煙火另一隱藏觀賞點，即是圓山「森林方舟」，可俯瞰市景、直眺淡水河忠孝橋與忠孝碼頭。
🟡「2026大稻埕夏日節」直播這裡看
直播平台：
臺北市政府 Youtube
台北旅遊網 FB
Vidol Youtube
三立新聞網直播室
即時影像：
大稻埕碼頭4K即時影像
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍3號、5號水門
離北門捷運站最近，步行約5分鐘。離煙火施放點最近，攝影愛好者熱門選擇，可直接拍攝到煙火在淡水河上的倒影，但是相對來說，卡位的民眾也相當多。
📍北門廣場
從捷運北門站步行至北門廣場僅需3分鐘，是最方便抵達之景點，離施放地點稍遠，看到的煙火稍小，純欣賞煙火的話會感到臨場感不足，但是拍照還可以，可用北門當前景，反而有不錯的效果。
📍迪化運動公園與敦煌景觀平台（迪化跨堤景觀平台）
捷運大橋頭站步行需25分鐘，離施放點相當遠，優點是腹地大，可欣賞到台北橋與煙火同框，而觀景平台有居高臨下之優勢，視野廣闊，盡覽煙火與淡水河風光。
許傑提到，在此處因為角度關係，煙火的花色容易重疊，單純欣賞無妨，但是拍照的話，前後的煙火的花色都疊在一起，顯得沒有那樣漂亮。
📍三重忠孝碼頭- 許傑最推👍
捷運台北橋步行需15分鐘，位於三重區忠孝橋下游約300公尺處，與對岸臺北市大稻埕碼頭相鄰望。距離施放點略遠，但可同時欣賞到人潮、河景與煙火。
許傑認為，以拍照考量的話，此處距離最佳，煙火後面有台北市為背景，視角與構圖都很完美，拍起來會是最經典的。《NOWNEWS》記者也多次到此處，大煙火能完整入鏡，輕易就能拍出氣勢磅礴的作品。
📍「2026大稻埕夏日節」2處隱藏版觀賞點曝光：
除了上述觀賞點，也有一處私房寶地被挖出，就是「空軍三重一村」，位於新北市三重區的歷史聚落，早年為日治時期的防砲眷村，經整修活化後，已轉型為文創商店與特色餐廳共融的藝文聚落，成為近年北部結合眷村老屋、美食、展覽以及手作市集的觀光熱點。
另外，台北市大地處還推薦看大稻埕煙火另一隱藏觀賞點，即是圓山「森林方舟」，可俯瞰市景、直眺淡水河忠孝橋與忠孝碼頭。
直播平台：
臺北市政府 Youtube
台北旅遊網 FB
Vidol Youtube
三立新聞網直播室
即時影像：
大稻埕碼頭4K即時影像