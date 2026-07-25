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▲2026大稻埕夏日節場地配置圖（圖／取自大稻埕夏日節官網）

▲3號、5號水門離大稻埕煙火施放點最近，一向是攝影愛好者熱門選擇。(示意圖／翻攝大稻埕夏日節官網)

▲北門一處離施放地點稍遠，許傑認為煙火稍小，純欣賞煙火的話會感到臨場感不足，但是拍照還可以，可用北門當前景。（圖／許傑授權提供）

▲觀景平台有居高臨下之優勢，但是許傑提到，在此處因為角度關係，煙火的花色容易重疊，來此拍照的話，前後的煙火的花色容易疊在一起。（圖／許傑授權提供）

▲三重忠孝碼頭與對岸臺北市大稻埕碼頭相鄰望。許傑認為，以拍照考量的話，此處距離最佳，煙火後面有台北市為背景，視角與構圖都很優。（圖／許傑授權提供）

▲大地處推薦看大稻埕煙火另一隱藏觀賞點，即是圓山「森林方舟」。（圖／大地處提供）

「2026大稻埕夏日節」將於今（25）日正式開幕，19:00至21:00將於大稻埕碼頭與延平河濱公園舉辦舞台表演活動，且今晚20:00將有20分鐘的煙火秀，並首次結合無人機展演，估將於20:00施放。《NOWNEWS》整理欣賞、拍攝煙火的官方公布最佳觀賞點，另還有2處隱藏版觀賞點，而專家也分析其優劣處。根據往年北市觀傳局推薦，除了最接近煙火的等。旅遊作家許傑經營部落格「旅行圖中」，經常走訪國內外景點並出過多本旅遊著作，他針對「能拍出最美照片」為考量，為《NOWNEWS》整理分析，他所去過的四個觀賞點之優缺點。離北門捷運站最近，步行約5分鐘。離煙火施放點最近，攝影愛好者熱門選擇，可直接拍攝到煙火在淡水河上的倒影，但是相對來說，卡位的民眾也相當多。從捷運北門站步行至北門廣場僅需3分鐘，是最方便抵達之景點，離施放地點稍遠，看到的煙火稍小，，可用北門當前景，反而有不錯的效果。捷運大橋頭站步行需25分鐘，離施放點相當遠，優點是腹地大，可欣賞到台北橋與煙火同框，而觀景平台有居高臨下之優勢，視野廣闊，盡覽煙火與淡水河風光。許傑提到，在此處因為角度關係，捷運台北橋步行需15分鐘，位於三重區忠孝橋下游約300公尺處，與對岸臺北市大稻埕碼頭相鄰望。距離施放點略遠，但可同時欣賞到人潮、河景與煙火。許傑認為，，拍起來會是最經典的。《NOWNEWS》記者也多次到此處，大煙火能完整入鏡，輕易就能拍出氣勢磅礴的作品。除了上述觀賞點，也有一處私房寶地被挖出，，位於新北市三重區的歷史聚落，早年為日治時期的防砲眷村，經整修活化後，已轉型為文創商店與特色餐廳共融的藝文聚落，成為近年北部結合眷村老屋、美食、展覽以及手作市集的觀光熱點。另外，台北市大地處還推薦看大稻埕煙火另一隱藏觀賞點，，可俯瞰市景、直眺淡水河忠孝橋與忠孝碼頭。