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▲艾融錄外景節目玩遊戲太專心，不小心撞到頭而濺血縫了2針。（圖／林艾融IG@irenelin0413）

▲艾融目前擁有樂天桃猿隊主持人、台啤電豹女身分，偶爾接綜藝主持及通告，受封「中職最正MC」。（圖／林艾融臉書）

37歲林艾融擁有水漾微笑眼、32D極致三圍，目前擁有樂天桃猿隊主持人、台啤電豹女身分，偶爾接綜藝主持及通告，受封「中職最正MC」，她今（24）日發文透露，上節目玩遊戲時撞擊頭部，導致墨鏡插到頭皮造成撕裂傷而濺血，送急診後，因為縫針需要剃一小塊頭髮，讓她難過地掉下眼淚。艾融表示，昨天錄製節目《綜藝玩很大》外景，遊戲玩到一半不小心撞到頭，落地時的角度剛好被太陽眼鏡鏡插到，造成頭皮撕裂傷而血流不止，「當下只覺得一陣暈，不停有熱熱的東西流下來」，製作單位見狀立刻帶她去急診，縫了2針也打了破傷風。因為縫針需要剃掉一小塊頭髮，讓艾融當場灑淚，不過她表示，剃頭的地方會再長頭髮，但未來疤痕處可能需要植髮，「目前先把傷口顧好比較重要，謝謝所有關心我的人」。最後，艾融說最近出席公開活動都會戴著帽子，希望大家不要為她擔心。艾融工作時向來展現敬業態度，她曾經在節目分享「主持生涯出過的最大包」主題，透露剛從啦啦隊轉職當球場MC時，曾經因為沒有抓好現場直播和電視播完廣告、回到球場的時機，導致出包，讓當時還很菜的她自責到爆哭。回想當時情況，艾融表示，主持當下除了要很專注自己講話的內容，又要拿捏好進廣告的時間，但那時她經驗還不足，「根本沒辦法顧得來，所以我那時候就是沒有做好，就有被球場配合的電視台工作人員...就是有被唸了...」艾融下台後，雖然還要準備後段的主持工作，但當下她的情緒實在忍不住，當場崩潰，「我就直接衝廁所，然後就先哭一場！」