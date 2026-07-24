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藍白版通過未來帳戶版本 衛福部：設計有爭論

立法院會今（24）日下午處理藍白共推「台灣未來帳戶特別條例草案」，在藍白人數優勢下三讀通過。衛福部社家署長周道君說，有些算法和人數是今天才長出的提案及動議內容，提案增加政府支出，設計上會有爭論的部分，可能違反財政紀律法。「台灣未來帳戶特別條例草案」今日立法院三讀通過。「未來帳戶」部分，出生兒一出生就有6萬「啟動金」，另外針對7歲以上未滿18歲兒童或少年，每年「撥補款」3萬元，共計39萬。另外一筆則是「兒少成長津貼帳戶」，未滿7歲每年6萬元、7歲到未滿18歲每年3萬元，共計75萬，兩者總額共計114萬元。周道君受訪時提到，行政院對於兒少成長津貼有一定程度的規劃，因此會再與政院進行討論，做最後決定。但根據藍白通過的版本，預計所需經費增加幅度，他則說，沒有特別幫藍白計算要花多少錢。但若以行政院在5月所規劃的兒少成長津貼，周道君表示，若預計明年開始發放，116年約1850億。但對於藍白的提案，他說明，因為有些是「今天才長出來」的提案、動議，因此沒辦法計算整體經費支出，同時提案增加的政府支出，設計會有爭論，也可能違反財政紀律法。周道君強調，後續會根據現在情況，向政院請示，也會有統一的方向，屆時會再說明。