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針對立法院今（24）日三讀通過《台灣兒少成長及未來帳戶條例》一事，行政院發言人李慧芝表示，行政院五月已提出「台灣人口對策新戰略」，並提出18項家庭支持措施，涵蓋「生育、養育、教育」三大階段，提供全方位照顧，其中也包括0至18歲每人每月5,000元的成長津貼。立法院會今三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，明定在兒少0歲到7歲間，政府每年撥6萬元至可隨時動支的成長津貼專戶；7至18歲間則每年撥3萬元進成長津貼專戶，另撥3萬元至未來帳戶；且未來帳戶可由家長自存，存款期間內（即兒少未滿18歲）除有特殊情形，不得提領。對此，李慧芝指出，提出施政計畫、編列政府預算是行政院的憲法職權，而行政院所提出的18項家庭支持措施，是參考國際經驗、經過財政評估、完整均衡配套的整體規劃，在兼顧國家財政永續的前提下，照顧全體國人、支持地方建設，促進國家整體發展，因此，行政院將依據既有政策規劃，持續推動相關措施。李慧芝表示，《憲法》明訂預算是由行政院提出，立法院則是議決預算案，無奈今年度中央政府總預算案送交立法院審議已達330天，審議時間將近11個月，且行政院即將提出下一年度中央政府總預算案，呼籲立法院儘速完成審議，使國家運作早日恢復憲政常軌。