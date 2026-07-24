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效力日本職棒（NPB）埼玉西武獅隊台灣重砲林安可今（24）日再度開轟，此役面對福岡軟銀鷹隊，林安可於4局下落後2分時敲出追平2分砲，替球隊扳平戰局。據《體育報知》報導，林安可開轟後，現場球迷歡呼聲直接將強降雨而雷鳴聲蓋過去。這是林安可本季第6轟，單月第4轟，手感相當火燙，林安可透過球隊公關表示，「有好好把投得太甜的球打回去。擊出的瞬間雖然覺得好像打得太高了，但還好有過牆。」林安可此役扛先發第5棒、指定打擊，首打席面對軟銀隊先發投手上茶谷大河，林安可遭到三振，不過西武隊靠著另一名洋砲奈文（Tyler Nevin）陽春砲先馳得點，取得1：0領先。4局上西武隊先發投手渡邊勇太朗遭到軟銀隊狙擊，單局失掉3分，西武隊反倒以1：３落後。4局下林安可跳出來當英雄，把握一壘有人的局面，鎖定144公里的低角度卡特球，一棒將球送上右外野看台，這發2分砲直接將比數扳平。據《體育報知》報導，當林安可擊出全壘打時，西武巨蛋因局部的強降雨而雷聲作響，但球迷們所發出的巨大歡呼聲，硬生生地將雷鳴給掩蓋過去。這是林安可本季第6轟，也是他7月敲出的第4轟，賽前單月打擊率累積3成44，擊球狀況相當火熱。林安可開轟後，透過球隊公關表示，「有好好把投得太甜的球打回去。擊出的瞬間雖然覺得好像打得太高了，但還好有過牆。」7局下林安可敲出二壘飛球出局，9局下選到保送。最終西武隊以3：7不敵軟銀隊，吞下2連敗。林安可此役3打數敲出1安，含本季第6轟，另外選到1次保送，打擊率2成27。