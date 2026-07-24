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▲台電公司鳳山區營業處召開紅霞颱風災害整備會議。(圖／記者黃守作攝)

▲台電公司鳳山區營業處處長黃明舜說明該區處因應紅霞颱風來襲，投入防颱工作的情形。(圖／台電公司鳳山區營業處提供)

紅霞颱風已發布海上颱風警報，南部地區恐受間歇性強陣風雨之影響，台灣電力公司鳳山區營業處乃成立防颱緊急應變小組，並召開整備會議，全面啟動防颱應變機制。台灣電力公司鳳山區營業處成立防颱緊急應變小組，並召開整備會議，是由台電公司鳳山區營業處處長黃明舜主持，有該處主管與會，會中期針對轄區內各變電所進行巡視，並對較低漥地區的變電所做好擋水措施、備妥沙包，且完成抽水機測試，以降低強風豪雨對供電系統所造成的衝擊，全力守護民眾用電安全。台電公司鳳山區營業處處長黃明舜表示，台電公司鳳山區營業處已提前完成重要供電設備巡視、配電線路全面檢查、加強靠近線路樹竹修剪、抽水設備測試，以及緊急搶修物資盤點，並動員搶修人員、工程車輛及發電設備待命，隨時因應颱風可能造成的停電事故。黃明舜呼籲畜牧養殖戶，除了平時須注意用電設備安全，颱風來臨前務必確實辦理發電機自動切換開關功能測試及補足發電機油料、並做好配電設備防護，避免雨水滲入造成短路跳電，同時應確認用電監控系統於跳電或溫度異常時警報功能正常，確保颱風期間的用電安全。黃明舜指出，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶均停電，台電會知道，請民眾耐心等候，台電將盡速派員搶修，如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區或下載使用台灣電力APP，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，亦可撥打1911客服專線。黃明舜並指出，颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，以避免觸電，發生危險。