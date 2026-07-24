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警方提醒：遭遇脅迫時善用「無聲與隱蔽求救」

德國近日發生一起靠機智成功化解危機的真實案例。一名18歲女子，在搭乘計程車返家途中遭司機性騷擾，她在無法公開求救的情況下撥打110報案，並假裝是在「訂披薩」。接線警員敏銳察覺異狀，即時派遣警車攔截，順利將受害女子救出並逮捕嫌犯。綜合媒體報導，這起事件發生在上週六清晨，這名18歲女子在波鴻（Bochum）搭上一輛計程車，準備返回蓋爾森基興（Gelsenkirchen）的住處。然而在途中，35歲的計程車司機男駕駛杜塞道夫（Düsseldorf）多次伸手進行肢體接觸，涉嫌實施性騷擾。在狹小的車廂空間內，女子深知刺激手握方向盤的司機恐會引發更失控的行為。她冷靜地撥通警方求救電話，並向接線員裝作要「點外送披薩」。警局接線員第一時間察覺女子語氣與情境異常，研判對方處於「無法自由說話的緊急險境」。接線員隨即透過對話確認位置，並迅速派出一輛巡邏車前往攔截。警方到達現場後控制住司機，目前已依涉嫌性騷擾展開刑事調查。針對這起成功的救援案件，德國警方表示，警局接線人員均受過專業訓練，能夠應對各種特殊情境的報案電話。警方也藉此向大眾宣導，若身處險境且無法自由說話時，應採取不引起加害者懷疑的隱蔽求救方式，像是說出與情境不符、矛盾的話語，讓接線員察覺異狀。另外，將大拇指壓向掌心，再將其餘四指收攏蓋住大拇指握拳，這是通用的國際求救手勢，可在不發出聲音的情況下向外界示警。在歐洲酒吧或公共場所則可用「路易莎在嗎？」向工作人員尋求協助。警方強調，面對威脅時，最核心的原則是「切勿打草驚蛇」，透過智慧與暗語傳遞訊號，才能在第一時間為自己爭取救命契機。