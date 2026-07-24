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排片規模比肩《鬼滅》《柯南》 外界看好票房破百億日圓

首日特典秒變商品 整套喊價逾2萬日圓

▲吉伊卡哇劇場版才上映，首波入場特典及限定周邊也迅速遭到高價轉賣，引發粉絲不滿。（圖／翻攝自メルカリ）

官方早已明令禁止 仍擋不住轉賣潮

粉絲怒批：真正喜歡的人反而拿不到

《吉伊卡哇》人氣持續升溫 海外上映備受期待

《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》24日在日本正式上映，不僅首日便以驚人的排片規模掀起熱潮，外界更看好票房有望突破100億日圓（約新台幣20億元），成為日本動畫電影今年暑假的一大黑馬。不過，隨著電影開映，首波入場特典及限定周邊也迅速遭到高價轉賣，引發粉絲不滿，直呼「真正想收藏的人反而拿不到」。綜合オリコン、ねとらぼ等日媒報導，《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》是人氣IP《吉伊卡哇》（Chiikawa）首部動畫電影，故事改編自作者Nagano（ナガノ）被粉絲稱為「人魚篇」的長篇劇情，由作者親自監修。電影24日上午7時起於全日本上映，多家戲院自清晨便開始放映，東京都內不少戲院更安排20至40場以上的放映場次。其中，TOHO Cinemas池袋一天就安排41場放映，規模幾乎與《劇場版 鬼滅之刃 無限列車篇》上映首日相當；新宿TOHO Cinemas安排29場，新宿Balt 9則有21場，不少熱門時段早早售罄。由於上映規模直逼《鬼滅之刃》與《名偵探柯南》等人氣作品，也讓不少日本網友驚呼：「吉伊卡哇的電影根本變成時刻表了」、「排片數太誇張」、「票房看起來真的有機會衝破100億日圓」。然而，電影上映首日也立即爆出轉賣亂象。此次首波入場特典為限量發送的「吊飾迷你公仔」，共有8種款式，採隨機贈送方式，只要入場觀影即可獲得1個。不過，電影才剛開演不久，日本各大二手交易平台便已出現大量轉售商品，單個吊飾普遍喊價超過1100日圓，而未拆封的10個組合甚至開價超過2萬5000日圓；也有完整8款套組開價約2萬日圓，價格遠高於原本免費贈送的特典價值。除了入場特典之外，24日同步開賣的電影限定周邊，包括售價3500日圓的爆米花桶，以及2000日圓的飲料杯套，也被以原價2至3倍的價格轉售。事實上，電影官方在上映前便公告禁止轉售入場特典，並訂定多項規範，包括每人每場僅能領取一份特典，即使持有多張電影票，也不得重複領取；特典僅限入場時發放，不得於散場後補領，也禁止於戲院內進行交換或交易。官方也明確指出，入場特典屬於非賣品，禁止轉售、複製或其他商業用途。然而，相關措施仍未能阻止轉賣情況發生。轉賣現象曝光後，也引發大量粉絲不滿。不少網友表示，「上映第一天就開始高價轉賣，看了真的很生氣」、「真正喜歡吉伊卡哇的人反而可能拿不到特典」、「拜託不要買黃牛，否則只會讓情況更嚴重」。更有觀眾指出，部分戲院雖然售票系統顯示滿場，但實際進場後卻出現大量空位，懷疑有人只是為了取得入場特典而購票，領完贈品便離開，甚至可能再購買其他場次重複領取，引發「黃牛包場搶特典」的質疑。隨著「吊飾迷你公仔」及「入場特典」衝上日本社群平台X熱搜榜前兩名，轉賣問題也成為電影上映首日最受關注的話題之一。《吉伊卡哇》改編自Nagano自2020年起在X（前身為Twitter）連載的漫畫，以「小小又可愛」的角色外表，搭配略帶殘酷與寫實的人生觀，形成強烈反差，成功吸引從兒童到成人的廣大粉絲。作品曾獲日本角色大賞（日本キャラクター大賞）最高榮譽，相關商品也入選《日經TRENDY》2022年熱門商品排行榜第二名，自2022年推出電視動畫後，人氣持續攀升。如今首部劇場版上映，不僅被視為今年暑假最受矚目的動畫電影之一，也讓外界關注最終是否能跨越100億日圓票房門檻。而對於台灣粉絲而言，電影將於7月31日正式上映，屆時除了票房表現外，是否也會掀起特典搶購及轉賣熱潮，同樣受到關注。