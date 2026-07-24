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▲樂天桃猿新洋砲威克今日升上一軍，首打數就從富邦悍將李東洺手中敲出全壘打，成為中職史上第14人。（圖／樂天桃猿提供,2026.7.24）

中華職棒樂天桃猿新洋砲威克（Adam Walker）今（24）日一軍開箱，扛先發第4棒、左外野手，首戰就讓台灣球迷見識到他驚人的長打實力。首打席遭到觸身球保送，第2打席馬上開轟，從聯盟勝投王李東洺手中敲出2分砲，威克是中職史上第14位「首打數開轟」的打者，繼2005年誠泰Cobras馬力歐（Mario Encarnacion）後第7位達成此紀錄的洋砲。威克昨日在二軍初登場就開轟，今日馬上升上一軍「開箱」，首打席面對悍將先發投手李東洺，威克遭到觸身球伺候，不過桃猿無法延續攻勢，首局留下殘壘。3局下桃猿攻勢再起，靠著林政華安打、陳晨威保送以及短打推進攻佔二、三壘，林智平敲出二壘滾地球，雖然出局但替桃猿先馳得點，取得1：0領先。面對三壘有人的大好得分局面，威克第2打席沒有放過機會，鎖定首球出棒，將李東洺145公里速球一棒扛上左外野看台，助桃猿取得3：0領先。這是威克一軍第2個打席且是第1個打數，成為中職史上第14位「首打數開轟」的打者，若扣掉本土打者，威克是繼2005年馬力歐後第7位洋砲。威克是桃猿本季第2位洋砲，領隊野原武人親自赴新潟替威克戴上桃猿球帽，展現網羅的誠意。賽前打擊練習時，威克就展現超驚人的爆發力，輕鬆揮棒卻頻頻將球打上觀眾席，連在旁伸展、熱身的悍將球員都看得目不轉睛。威克現年34歲，右投右打，身高196公分、體重104公斤，過去曾在明尼蘇達雙城、亞特蘭大勇士、辛辛那提紅人、巴爾的摩金鶯及華盛頓國民等美職體系累積經驗。2022年威克加盟日本職棒讀賣巨人，首年即出賽124場，繳出打擊率.271、23支全壘打、52分打點與長打率.515的成績，展現突出的長程炮火實力，2024年轉隊至福岡軟銀鷹隊，在日職3年間共擊出30發全壘打。去年球季威克轉往日本獨立聯盟發展，並奪下全壘打與打點雙冠王，今年加入日職二軍球隊Oisix新潟天鵝之皇隊期間，與台灣好手陽岱鋼成為隊友，離隊前出賽55場，擊出13支全壘打、33分打點，長打率達0.538，仍保有出色的長打產能與打線威脅性。