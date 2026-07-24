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Netflix韓劇《》熱播後，南韓教師面對的壓力問題再度掀起社會討論。據當地媒體7月23日報導，一位教師2025年5月輕生的事件引起關注，該教師曾訓斥一名經常無故曠課且疑有吸煙的學生，學生家屬隨後卻向老師施壓、投訴其誣告，威脅向教育廳檢舉老師言語虐待。教師道歉後在校內輕生，並留下寫有「我沒說謊」字句的遺書。據南韓報導，該名教師在訓斥並指導學生後，該名學生便沒有上學，他聲稱自己遭誣告吸煙，並且因為害怕老師而不敢上學，其家人威脅要向省教育廳檢舉，指控老師對孩子言語虐待。報導指出，該名教師因此事壓力爆表，申請病假但未獲批准。教師最終傳訊息向學生家屬道歉，之後便在校內倉庫輕生，遺書內表達對不公義的憤慨，寫下「我沒有說謊」等字句，令人心痛不已。濟州警方隨後展開調查，在教師手機中發現數十次學生家長與教師的通話紀錄，但最終結束對該家庭的調查。已故教師的妻子表示：「警方結束調查，是因為我丈夫道歉，被視為認了罪。單方面的（家長）電話騷擾會遭認定為跟蹤，但我丈夫接了電話。」道出這起調查認定標準上的爭議與遺憾。在事件再受關注後，電視台記者追訪學生家長，對方則回應：「事情已經過去，不會再追究，你們突然出現，我們還能怎麼辦？直接報警不就好了嗎？」這番回應也在網路上引發不小爭議。當地教師團體將這起事件稱為「」。回顧，首爾一位年僅23歲的老師，因家長長期惡意投訴而在學校輕生，事件當年也曾引發南韓社會高度關注與討論。熱播的《鐵拳教育》除了講述學生霸凌問題，也描繪教師飽受壓力的處境，包括遇上無理指控教師的學生、日夜發送訊息滋擾的「怪獸家長」，甚至有家長提出惡意投訴，指控老師虐兒，讓教師身心俱疲。劇中出現「」督察保護教師，並以以牙還牙方式對付激進的怪獸家長，不少觀眾看完直呼「大快人心」。受劇情與社會事件啟發，南韓教育廳於宣告設立「」（教權保護團），期望讓教師們不再孤立無援，未來面對類似家長施壓或惡意投訴事件時，能有更完善的支援機制介入協助。