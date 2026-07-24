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▲新行政中心鳥瞰透視模擬圖。（圖／高市府都發局提供）

▲新行政中心六機關進駐樓層圖。（圖／高市府都發局提供）

高市府今（24）日舉行岡山新行政中心公辦都更案動土典禮，由副市長林欽榮親臨主持，林欽榮表示，過去行政機關分散且建築老舊，市府推動新行政中心遷建，選址於前峰國中東側「機15」用地，佔地面積廣達 1.4 公頃。新址規劃興建地上 6 層、地下 1 層大樓，興建工程費約 12.76 億元，並規劃共 821 席汽機車停車位解決洽公痛點。同時，透過跨區都更釋出現址核心區腹地，導入商業、住宅及複合生活機能。林欽榮指出，本案作為高雄首件跨區公辦都更，兩基地總投資規模達約 82 億元，藉由新舊雙基地同步開發，加速岡山轉型升級，打造兼具產業、商業及行政機能的北高雄「科技副都心」，預計於 118 年底完工啟用，全面引領大岡山地區轉型。與尚發營造董事長謝順發說明，本案特邀國際建築大師隈研吾操刀設計，以「大樹」為意象，規劃取得「合格級智慧建築」及「銀級綠建築」、「耐震設計」三標章，並導入百年防洪設計，打造會呼吸的永續建築。未來除了提供舒適洽公與社區共享空間，更特別規劃 220 坪公托中心，為在地家長提供安心便利的托嬰服務，成為兼具社會公益與城市美學的北高雄綠色公共新地標。都發局表示，本案都更計畫4月已核定，新舊址兩基地今、明年將陸續開工。為配合工程推動，現有舊址的岡山區公所及地政事務所，將於8月中旬完成進駐岡山農會綜合大樓中繼辦公；舊址則規劃於明年第二季拆除既有建物後，闢建3棟住商大樓，並規劃人行道、綠帶與周邊兩處廣停用地，無縫串聯岡山老街商圈，形塑優質的住商徒步與市民休憩環境，帶動舊市區活化再生。