紅霞颱風持續發布海上警報，24日下午已進入巴士海峽，中央氣象署表示，今（24日）晚至25日清晨是影響台灣最明顯的時段，花東、恆春半島須慎防局部豪雨，各地沿海及離島也可能出現8至9級強陣風。對此，有民眾曬出台東強風驟雨的畫面，只見台東觀光夜市已經下起暴雨，還有人在蘭嶼外海目擊水龍捲，也有北部網友驚呼，強風在入夜後變得愈加明顯。
紅霞颱風「暴風圈風雨來了」！台東觀光夜市下暴雨、蘭嶼外海驚見水龍捲
隨著紅霞颱風逐漸接近，帶來的風雨也持續加劇。有民眾前往台東觀光夜市時，現場已降下大雨，不少攤商穿著雨衣、加強固定攤位，遊客則紛紛撐傘或躲進騎樓避雨，讓他直呼：「紅霞颱風一點也不可愛，狂風暴雨」。
除了夜市受到風雨影響外，也有網友指出，台東自下午起便出現狂風暴雨，甚至有人在蘭嶼外海目擊水龍捲，讓他趕緊發文提醒：「風雨超大，應該還很多人打算假日來台東玩。」此外，北部雖然降雨不明顯，但有民眾表示，入夜後風勢已逐漸增強，體感相當明顯。
紅霞颱風進入巴士海峽！今晚起花東、南台灣風雨最劇烈
氣象署表示，紅霞颱風今晚將持續通過台灣南方海域，今晚至25日清晨將是花東及恆春半島降雨最強的時段，局部地區須防豪雨發生。25日白天，南台灣仍有局部大雨，中部以北則以午後雷陣雨為主，外出仍須留意天氣變化。
除了降雨之外，隨著颱風持續向西北移動，新竹以北、宜蘭、南台灣、東南部，以及澎湖、連江等地，都可能出現8至9級強陣風。其中，恆春半島及蘭嶼受地形影響，局部地區更有機會出現10級強陣風，氣象署提醒沿海及離島民眾提高警覺，避免前往風浪較大的海邊活動。
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隨著紅霞颱風逐漸接近，帶來的風雨也持續加劇。有民眾前往台東觀光夜市時，現場已降下大雨，不少攤商穿著雨衣、加強固定攤位，遊客則紛紛撐傘或躲進騎樓避雨，讓他直呼：「紅霞颱風一點也不可愛，狂風暴雨」。
紅霞颱風進入巴士海峽！今晚起花東、南台灣風雨最劇烈
氣象署表示，紅霞颱風今晚將持續通過台灣南方海域，今晚至25日清晨將是花東及恆春半島降雨最強的時段，局部地區須防豪雨發生。25日白天，南台灣仍有局部大雨，中部以北則以午後雷陣雨為主，外出仍須留意天氣變化。
除了降雨之外，隨著颱風持續向西北移動，新竹以北、宜蘭、南台灣、東南部，以及澎湖、連江等地，都可能出現8至9級強陣風。其中，恆春半島及蘭嶼受地形影響，局部地區更有機會出現10級強陣風，氣象署提醒沿海及離島民眾提高警覺，避免前往風浪較大的海邊活動。