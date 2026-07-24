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▲湯姆霍蘭德（中）、千黛亞（右）在上海市區觀光和民眾親切合照。（圖／翻攝自微博）

漫威年度大片《蜘蛛人：重生日》台灣將於7月29日搶先全美上映，今（24）日男女主角湯姆霍蘭德（Tom Holland）、千黛亞（Zendaya）夫妻檔現身上海跑宣傳行程，由於本週末在台北恰好有「大稻埕蜘蛛人」活動，有網友就好奇「蜘蛛人CP」是否會現身台北跟台灣影迷見面。對此，《NOWNEWS今日新聞》向索尼影業確認，截稿前未獲回覆。湯姆霍蘭德和新婚妻子千黛亞昨天抵達上海，提前為今晚的《蜘蛛人：重生日》中國首映會做準備，就有不少中國民眾在上海市中巧遇兩位大明星，夫妻倆也親切地跟影迷合影，而有台灣網友發文表示，25日是2026大稻埕夏日節主題活動「大稻埕蜘蛛人」開幕式，「有沒有可能上海宣傳完來台北？」該篇貼文引發其他網友熱烈回覆，「不可能啦！漫威沒有很重視台灣，唯一一次來台宣傳就蟻人2，也已經是8年前的事了」、「不太可能，真的有的話早開始宣傳了」、「除非有私下行程，不然應該是不會來台灣！」多數人則認為兩人會去中國宣傳，顧及當地票房市場和兩岸政治因素，來台宣傳的機會是微乎其微。雖然湯姆霍蘭德和千黛亞不太可能來台打片，不過小倆口和另一位演員雅各布貝塔隆（Jacob Batalon）倒是有特地跨海為「大稻埕蜘蛛人」活動錄製宣傳影片，邀請大家一同參與，還介紹將有無人機燈光秀及主題煙火展演等細節，讓影迷相當驚喜。