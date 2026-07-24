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▲李帝勳見面會過程一直在保護頭髮。（圖／記者嚴俊強攝）

▲▼李帝勳走紅毯的時候狀態很好很帥，還跟粉絲互動、幫簽名。（圖／記者嚴俊強攝）

▲李帝勳現身戶外會場前，模樣帥氣髮型沒有被吹亂。（圖／記者嚴俊強攝）

紅霞颱風來襲，韓國演員李帝勳今（24）日無畏風雨，出席Dream Plaza在戶外舉辦的週年活動，即使屋頂帳篷、道具都快被4級風吹走、頭髮全亂，他依然敬業展露笑容，還說：「現在能這樣見到大家，今天風雨很大，就如主持人說的，風大一點的話，我等一下會被吹到你們身邊！」身處惡劣環境還不忘開玩笑，再次圈粉無數。Dream Plaza週年活動今晚在7樓戶外花園舉辦，因為紅霞颱風的關係，舞台上的道具、氣球都差點被吹走，後來工作人員乾脆拆掉台下的帳篷降低危險，但實在敵不過陣陣強風，乾脆一人抓一個柱子固定，在場的記者電腦也都險被吹走，特別的工作經歷都讓工作人員忍不住笑出來：「我超開心的！」李帝勳晚間穿著白西裝登場，一現身頭髮就被強風吹亂，還說今晚有風又有雨，一定會成為很棒的回憶，甚至苦中作樂喊：「風大一點的話，我等一下會被吹到你們身邊！」引起全場400多位粉絲陣陣尖叫。活動接近尾聲，雨勢也越來越大，李帝勳看到粉絲都沒遮蔽物，走到舞台前面關心大家：「我好想幫你們遮（雨）...」下一秒他仰頭看向天空祈求：「就這樣了，不要再下了！」而「飯撒達人」出名的李帝勳，面對粉絲要求的連續親親，也在強風中滿足大家；還透露以前去百貨公司都是買東西，現在比較傾向吃美食，嘴甜喊以後還要來逛Dream Plaza，相當敬業。