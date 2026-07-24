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中華職棒中信兄弟洋投菲力士（Felix Pena）今（24）日控球大爆炸，面對老東家統一7-ELEVEn獅，單局出現5次四壞球保送，寫下中信集團入主兄弟象後，球團史上最差的紀錄。若加上前身兄弟象，菲力士是隊史第6人，前一次是2011年洋投羅曼（Orlando Roman），中職紀錄則是1993年黃廣琪的單局6次。此外，菲力士本季對老東家一勝難求，加上此役，累積3戰吞下2敗，對戰防禦率6.51。菲力士去年來台發展，加入獅隊，譯名為飛力獅，一軍出賽21場，拿下10勝3敗，防禦率1.91，季末未與獅隊續約，4月改披黃衫，連續2年來台投球。不過菲力士改當「兄弟」後，投球表現、狀況卻不如去年球季，出賽5場吞下3敗，防禦率5.68，還在尋求本季首勝。菲力士今日第3度先發交手老東家獅隊，控球大迷航，5局上單局投出5次四壞球保送，單局失掉3分，僅投4.2局就退場，成為敗戰投手候選人，本季首勝要再等等。菲力士單局5次四壞球保送，寫下中信球團入主兄弟象最差紀錄，若加上前身兄弟象，菲力士是繼2011年羅曼後隊史第6人，中職單局最多四壞球保送紀錄是1993年黃廣琪。菲力士賽前對老東家一勝難求，2場先發吞下1敗，對戰防禦率5.73。加上此役4.2局失4分的投球內容，對戰3場吞下2敗，對戰防禦率飆升至6.51。獅隊方面，先發投手銳力獅（Denyi Reyes）主投6局失2分，牛棚吳承諭、邱浩鈞、鍾允華合力守成，終場就以5：2擊退兄弟，終止近期的3連敗。