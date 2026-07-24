我是廣告 請繼續往下閱讀

油價比看起來更高

中東局勢持續惡化，國際油價23日自5月以來首次升破每桶100美元，今（24）日略微回落，但還是距離100美元大關不遠。對此，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）警告，油價的「實際價格」可能遠高於此，據克魯曼估算，從消費者與通膨角度來看，目前油價已經相當於來到每桶140美元，對經濟來說「絕對不是好消息」。克魯曼24日在他個人社群平台發文表示，川普發動對伊朗的「無謂戰爭」，如今已經演變成一場徹頭徹尾的泥淖，戰爭持續的每一天都在削弱美國的實力，而川普則仍在苦苦尋找某種方式，「企圖將這場慘敗包裝成勝利」。克魯曼表示，在荷姆茲海峽首次遭到伊朗期間，油價並未如預期的那樣大幅飆漲。主要是因為當地部分石油仍然繞過了荷姆茲海峽流入市場，特別是透過沙烏地阿拉伯通往紅海的管道。同時，中國大幅減少了石油進口，而全球也透過釋出戰備庫存，抵消了供給缺口的大半。然而，目前的情況恐將惡化。一是伊朗盟友葉門胡塞組織正在紅海襲擊商船，威脅到這條關鍵替代水道，此外，目前全球的原油庫存量已遠低於衝突爆發之初，未來將無法再提供緩衝。更重要的是，石油的真實價格比數字上看起來還要昂貴。因為進口石油旨在煉製成可用的燃料，主要是汽油和柴油，而目前全球正面臨煉油產能不足的困境。這部分是因為伊朗戰爭的影響，部分是因為烏克蘭對俄羅斯能源基礎設施極其有效的打擊成果。煉油產能的短缺反過來抑制了原油價格，但更重要的是，這意味著終端使用者購買石油產品的價格，遠高於根據原油價格所推算的預期價格。汽、柴油價格與原油之間的「裂解價差」（crack spread），從戰前的每桶25美元左右飆升至現在的超過65美元，因此，從終端使用者的角度來看，這等同於每桶原油價格額外上漲了40美元，也就是說，現在全球經濟實際上等同於承擔140美元油價的衝擊。克魯曼表示，這並不是說一場經濟災難已經降臨，「但這絕對不是好兆頭」。上個月通膨的緩和，現在看來只是短暫的現象。隨著能源價格再次飆升，更不用說川普又以「各國打擊強迫勞動不力」這個「荒謬藉口」實施了新一輪關稅，通膨壓力再度升溫，美國聯準會幾乎確定會調高利率，進一步加劇家庭與企業的財務壓力。《華爾街日報》報導稱川普目前正處於「報復模式」，美軍可能將向中東增派大量兵力。如果川普繼續急劇升級這場災難性的戰爭，克魯曼警告，「那麼除了人道危機之外，對經濟產生的衝擊將會變得更加劇烈」。