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▲受到颱風來襲影響，李帝勳台上被強風吹到超狼狽，依舊敬業滿足粉絲。（圖／記者嚴俊強攝）

韓星趙震雄去年底爆出未成年偷車、性暴力醜聞後退出演藝圈，他主演的神劇《信號》續集《第二個信號》（信號2）外傳恐腰斬，但另一位男主角李帝勳今（24）日來台參加Dream Plaza一週年活動時，台上親自證實會在下半年開播，引起忠實觀眾陣陣尖叫。韓國神劇《第二個信號》是雙男主角制，一位是趙震雄，另一位是李帝勳，後者今天來台出席活動時親自證實：「《信號2》下半年會正式播出，第一集上一次播完到現在已經10年了，第二季要在觀眾面前播出了，我也很緊張，希望大家也能期待！」李帝勳還說，現在選劇本，還是會依照粉絲想看的去挑選，「還是要演大家愛看的。」還提到拍戲最不容易的就是哭戲，「演戲不簡單，拍攝時間一天下來拉長，眼淚就會乾枯」。趙震雄去年底（2025）爆出在高中時期曾涉及重大犯罪，包含偷車、性暴力等，最終被送往少年院處分，之後又傳出無名時期涉及暴力事件遭判罰金，甚至有酒駕紀錄，連使用父親名字當藝名的用意，都被質疑是要洗刷過去的醜聞有關。當時公司發聲明承認部分事實，「經向本人確認，確實在未成年時期有過錯行為」，但也表示這已是30多年前的事情，難以完整釐清細節，相關法律程序亦早已結束，強調與性侵相關指控都不是事實。事件延燒多日，趙震雄透過公司道歉，「對於過去不光彩的事情讓所有相信並支持我的人失望，我深感抱歉」，並宣布退出演藝圈：「這是我對過去錯誤應負的責任。」震撼業界。不過時機剛好碰上他跟李帝勳主演的《信號2》拍完進入後製階段，甚至一度因為他的醜聞關係將腰斬，即使製作方表示這是一部承載對等待10年的觀眾心意，絕對不會停播，並會以2026年夏季公開為目標，但觀眾等了數個月依舊等不到，直到本月初韓媒傳出，製作公司決定11月讓《第二個信號》開播，而且「趙震雄的鏡頭一個都不會刪」。