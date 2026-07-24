紅霞颱風持續朝西北西方向前進，中央氣象署表示，紅霞颱風今（24日）晚到明日上午是影響台灣最明顯的時段，暴風圈將掠過巴士海峽、東沙島及台灣海峽，帶來強風、豪雨及長浪。花東、屏東、恆春半島降雨持續增加，部分地區累積雨量已突破100毫米，南部雨勢也將逐漸擴大。風力方面，北台灣、東部、高屏沿海及澎湖、馬祖均可能出現強陣風，恆春半島甚至有10級陣風。雖然海警有望明日上半天解除，但各地仍須持續留意風雨變化。
紅霞颱風結構更完整了！「增強長胖」暴風半徑擴大到150公里
中央氣象署持續發布紅霞颱風海上警報。根據今晚20時最新資料，颱風中心位於台灣正南方約270公里海面，持續朝西北西轉西北方向移動，預估深夜至明日凌晨將從台灣西南方約250公里海面掠過。暴風圈將影響巴士海峽、東沙島海域及台灣海峽，因此今晚至明日上午將是最接近台灣、影響最顯著的時段。
從最新衛星雲圖觀察，紅霞颱風雲系結構愈趨完整，近3小時內再度增強，暴風半徑已擴大至150公里。隨著持續往西北西方向前進，預估明天仍有進一步增強空間，接近中國華南沿岸時，不排除發展至中度颱風等級。
依目前路徑預測，明日下午起暴風圈將逐步遠離台灣近海，因此海上颱風警報有機會在明日上半天至下午間解除，但實際時間仍須視颱風移動速度及暴風圈變化而定。
東部、南部短延時強降雨明顯！北部強風也很有感
受到外圍環流一波波降雨雲帶影響，花蓮、台東及南部已出現明顯短延時強降雨，強對流經過時也伴隨強陣風。根據累積雨量觀測，目前台東、屏東、恆春半島及蘭嶼降雨最為顯著，部分地區日累積雨量已超過100毫米，屏東與台東交界也接近90毫米，雨勢仍有持續增加趨勢。
定量降雨預報顯示，今晚至深夜花蓮、台東及恆春半島仍是主要降雨熱區，大台北東側、宜蘭及南部也會有間歇性陣雨。隨著颱風逐漸來到台灣西南方，南部降雨將更加明顯，預估今晚至明日白天，花蓮、台東及恆春半島可能出現局部豪雨，南部地區則有局部大雨發生機會。
風勢方面，今日各地觀測顯示，桃園以北、基隆北海岸、台東及恆春半島已出現7至8級強陣風，其中恆春半島更測得10級陣風。隨著颱風逐步來到台灣西南側，高雄、屏東沿海及澎湖風力也將持續增強。
颱風帶來的風浪也要特別注意，台東、恆春半島至巴士海峽一帶浪高明顯增加；北部則因地形效應，北海岸至台灣海峽北部仍有強風及大浪。即使颱風中心未直接接近台灣，各地沿海及海域風浪仍十分顯著，預計將持續至明日白天，提醒民眾前往海邊活動要注意安全。
台北今晚小心強陣風！新竹以南防午後雷雨
目前氣象署已發布陸上強風特報，桃園以北、基隆北海岸、台東、高雄、屏東及馬祖都有較強陣風發生機率，台北市區今晚至明日清晨也可能出現較大陣風。雨勢方面，台東與恆春半島已發布豪雨特報，預估花蓮、台東及恆春半島都有豪雨等級降雨機會，南部則須防大雨。
明日中午過後，新竹以南也將受到午後熱對流發展影響，平地及山區都有機會出現較大雨勢。另一方面，由於背風沉降效應持續影響，將針對桃園、新北及台北發布高溫資訊，局部地區可能出現36度以上高溫，甚至有焚風發生機率，中部以北在午後雷雨出現前仍將維持炎熱天氣。
氣象署提醒，雖然紅霞颱風不會直接侵襲台灣，但今晚至明日仍是最接近台灣的時段，外圍環流將持續帶來風雨、豪雨、強陣風及長浪，各地民眾應持續關注最新颱風資訊，做好防颱準備。
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中央氣象署持續發布紅霞颱風海上警報。根據今晚20時最新資料，颱風中心位於台灣正南方約270公里海面，持續朝西北西轉西北方向移動，預估深夜至明日凌晨將從台灣西南方約250公里海面掠過。暴風圈將影響巴士海峽、東沙島海域及台灣海峽，因此今晚至明日上午將是最接近台灣、影響最顯著的時段。
從最新衛星雲圖觀察，紅霞颱風雲系結構愈趨完整，近3小時內再度增強，暴風半徑已擴大至150公里。隨著持續往西北西方向前進，預估明天仍有進一步增強空間，接近中國華南沿岸時，不排除發展至中度颱風等級。
東部、南部短延時強降雨明顯！北部強風也很有感
受到外圍環流一波波降雨雲帶影響，花蓮、台東及南部已出現明顯短延時強降雨，強對流經過時也伴隨強陣風。根據累積雨量觀測，目前台東、屏東、恆春半島及蘭嶼降雨最為顯著，部分地區日累積雨量已超過100毫米，屏東與台東交界也接近90毫米，雨勢仍有持續增加趨勢。
定量降雨預報顯示，今晚至深夜花蓮、台東及恆春半島仍是主要降雨熱區，大台北東側、宜蘭及南部也會有間歇性陣雨。隨著颱風逐漸來到台灣西南方，南部降雨將更加明顯，預估今晚至明日白天，花蓮、台東及恆春半島可能出現局部豪雨，南部地區則有局部大雨發生機會。
颱風帶來的風浪也要特別注意，台東、恆春半島至巴士海峽一帶浪高明顯增加；北部則因地形效應，北海岸至台灣海峽北部仍有強風及大浪。即使颱風中心未直接接近台灣，各地沿海及海域風浪仍十分顯著，預計將持續至明日白天，提醒民眾前往海邊活動要注意安全。
目前氣象署已發布陸上強風特報，桃園以北、基隆北海岸、台東、高雄、屏東及馬祖都有較強陣風發生機率，台北市區今晚至明日清晨也可能出現較大陣風。雨勢方面，台東與恆春半島已發布豪雨特報，預估花蓮、台東及恆春半島都有豪雨等級降雨機會，南部則須防大雨。
氣象署提醒，雖然紅霞颱風不會直接侵襲台灣，但今晚至明日仍是最接近台灣的時段，外圍環流將持續帶來風雨、豪雨、強陣風及長浪，各地民眾應持續關注最新颱風資訊，做好防颱準備。