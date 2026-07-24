我是廣告 請繼續往下閱讀

紅霞颱風結構更完整了！「增強長胖」暴風半徑擴大到150公里

紅霞颱風雲系結構愈趨完整，近3小時內再度增強，暴風半徑已擴大至150公里。

▲紅霞颱風結構持續整合，暴風半徑已擴大至150公里，仍有機會進一步增強，接近中國華南沿岸時甚至可能達中度颱風。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw/）

東部、南部短延時強降雨明顯！北部強風也很有感

今晚至深夜花蓮、台東及恆春半島仍是主要降雨熱區，大台北東側、宜蘭及南部也會有間歇性陣雨。

預估今晚至明日白天，花蓮、台東及恆春半島可能出現局部豪雨，南部地區則有局部大雨發生機會。

▲氣象署預估，花東、恆春半島有局部豪雨，南部有大雨，新竹以南午後仍須留意熱對流。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw/）

今日各地觀測顯示，桃園以北、基隆北海岸、台東及恆春半島已出現7至8級強陣風，其中恆春半島更測得10級陣風。

▲紅霞颱風來襲，沿海及離島風浪持續增強，北台灣、東部、高屏沿海及澎湖、馬祖均可能出現強陣風，恆春半島甚至有10級陣風。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw/）

台北今晚小心強陣風！新竹以南防午後雷雨

▲雖然紅霞不會直接登陸台灣，但外圍環流已持續影響全台，各地海面風浪增強，陸地也陸續出現降雨及強風。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw/）

明日中午過後，新竹以南也將受到午後熱對流發展影響，平地及山區都有機會出現較大雨勢。