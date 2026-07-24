在2026年超級1000系列的中國羽球公開賽中，台灣男單好手周天成與林俊易皆展現強大實力攜手晉級4強，將於明（25）日上演精彩的「台灣內戰」爭奪決賽門票。上次有中國公開賽男單賽場有台灣選手奪冠，已經要追溯到1996年的陳鋒。如今台灣已經手握一張決賽門票，《NOWnews》以下為您整理這場四強大戰的賽前焦點懶人包。
🟡本文重點摘要
📍中國公開賽4強周天成VS林俊易基本資訊
📍中國公開賽等級有多高？
📍周天成VS林俊易歷史對戰紀錄
📍周天成VS林俊易中國賽前3輪戰績
📍中國公開賽4強賽程一覽
📍周天成VS林俊易中國公開賽轉播資訊
📍中國公開賽4強周天成VS林俊易基本資訊
🔹賽事名稱： BWF超級1000系列 中國羽球公開賽 男單四強賽
🔹比賽日期： 2026年7月25日（星期六）
🔹預計開打時間： 表定14：00開打
🔹世界排名：周天成→世排6 VS 林俊易→世排13
📍中國公開賽等級有多高？
中國公開賽自2007年起納入世界羽聯超級系列賽，並於2011年升格為當時五站頂級超級系列賽（Premier Super Series）之一，成為全球最高等級的巡迴賽事之一。
2018年，世界羽聯全面推動全新世界巡迴賽（BWF World Tour）制度，中國公開賽也正式升格為超級1000賽（Super 1000），屬於世界巡迴賽第二等別中的最高級別，當時賽事總獎金就多達100萬美元。近年賽事規模持續擴大，自2023年起總獎金再提升至200萬美元，一直到去年總獎金依舊是200萬美元。
📍周天成VS林俊易歷史對戰紀錄
周天成與林俊易過去在國際賽場上共交手過7次，周天成以5勝2敗、近期3連勝暫居上風。
🔹2026年1月（馬來西亞公開賽／64強）：周天成勝
🔹2025年6月（印尼公開賽／32強）：周天成勝
🔹2024年3月（瑞士公開賽／決賽）：林俊易勝
🔹2024年2月（泰國大師賽／8強）：周天成勝
🔹2023年6月（台北公開賽／16強）：林俊易勝
🔹2023年5月（泰國公開賽／32強）：周天成勝
📍周天成VS林俊易中國賽前3輪戰績
🔹周天成：32強直落二楊燦、16強直落二奈良岡功大、8強3局贏石宇奇
🔹林俊易：32強直落二陸光祖、16強直落二波波夫（Christo Popov）、8強直落二翁泓陽
📍中國公開賽4強賽程一覽
📍周天成VS林俊易中國公開賽轉播資訊
🔹電視頻道：愛爾達體育3台（MOD體育3台）
🔹網路／行動平台：
ELTA.TV 愛爾達電視官網／App
Hami Video 電視運動館
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📍中國公開賽4強周天成VS林俊易基本資訊
📍中國公開賽等級有多高？
📍周天成VS林俊易歷史對戰紀錄
📍周天成VS林俊易中國賽前3輪戰績
📍中國公開賽4強賽程一覽
📍周天成VS林俊易中國公開賽轉播資訊
🔹賽事名稱： BWF超級1000系列 中國羽球公開賽 男單四強賽
🔹比賽日期： 2026年7月25日（星期六）
🔹預計開打時間： 表定14：00開打
🔹世界排名：周天成→世排6 VS 林俊易→世排13
📍中國公開賽等級有多高？
中國公開賽自2007年起納入世界羽聯超級系列賽，並於2011年升格為當時五站頂級超級系列賽（Premier Super Series）之一，成為全球最高等級的巡迴賽事之一。
2018年，世界羽聯全面推動全新世界巡迴賽（BWF World Tour）制度，中國公開賽也正式升格為超級1000賽（Super 1000），屬於世界巡迴賽第二等別中的最高級別，當時賽事總獎金就多達100萬美元。近年賽事規模持續擴大，自2023年起總獎金再提升至200萬美元，一直到去年總獎金依舊是200萬美元。
周天成與林俊易過去在國際賽場上共交手過7次，周天成以5勝2敗、近期3連勝暫居上風。
🔹2026年1月（馬來西亞公開賽／64強）：周天成勝
🔹2025年6月（印尼公開賽／32強）：周天成勝
🔹2024年3月（瑞士公開賽／決賽）：林俊易勝
🔹2024年2月（泰國大師賽／8強）：周天成勝
🔹2023年6月（台北公開賽／16強）：林俊易勝
🔹2023年5月（泰國公開賽／32強）：周天成勝
📍周天成VS林俊易中國賽前3輪戰績
🔹周天成：32強直落二楊燦、16強直落二奈良岡功大、8強3局贏石宇奇
🔹林俊易：32強直落二陸光祖、16強直落二波波夫（Christo Popov）、8強直落二翁泓陽
|日期／台灣時間
|對戰組合
|7/25 下午1:00
|🇨🇦 V·萊（Victor Lai） vs 🇫🇷 T·J·波波夫（Toma Junior Popov）
|7/25 下午2:00
|🇹🇼 周天成 vs 🇹🇼 林俊易
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🔹網路／行動平台：
ELTA.TV 愛爾達電視官網／App
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