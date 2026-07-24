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本文重點摘要

📍中國公開賽4強周天成VS林俊易基本資訊

📍中國公開賽等級有多高？

📍周天成VS林俊易歷史對戰紀錄

📍周天成VS林俊易中國賽前3輪戰績

📍中國公開賽4強賽程一覽

📍周天成VS林俊易中國公開賽轉播資訊

▲周天成與林俊易過去在國際賽場上共交手過7次，周天成以5勝2敗、近期3連勝暫居上風。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.06）

📍中國公開賽4強周天成VS林俊易基本資訊

周天成→世排6 VS 林俊易→世排13

📍中國公開賽等級有多高？

▲林俊易在中國公開賽32強直落二陸光祖、16強直落二波波夫（Christo Popov）、8強直落二翁泓陽。(圖／林俊易FB）

📍周天成VS林俊易歷史對戰紀錄

2026年1月（馬來西亞公開賽／64強）：周天成勝

2025年6月（印尼公開賽／32強）：周天成勝

2024年3月（瑞士公開賽／決賽）：林俊易勝

2024年2月（泰國大師賽／8強）：周天成勝

2023年6月（台北公開賽／16強）：林俊易勝

2023年5月（泰國公開賽／32強）：周天成勝

📍周天成VS林俊易中國賽前3輪戰績

📍中國公開賽4強賽程一覽

日期／台灣時間 對戰組合 7/25 下午1:00 🇨🇦 V·萊（Victor Lai） vs 🇫🇷 T·J·波波夫（Toma Junior Popov） 7/25 下午2:00 🇹🇼 周天成 vs 🇹🇼 林俊易

📍周天成VS林俊易中國公開賽轉播資訊

在2026年超級1000系列的中國羽球公開賽中，台灣男單好手周天成與林俊易皆展現強大實力攜手晉級4強，將於明（25）日上演精彩的「台灣內戰」爭奪決賽門票。上次有中國公開賽男單賽場有台灣選手奪冠，已經要追溯到1996年的陳鋒。如今台灣已經手握一張決賽門票，《NOWnews》以下為您整理這場四強大戰的賽前焦點懶人包。BWF超級1000系列 中國羽球公開賽 男單四強賽2026年7月25日（星期六）表定14：00開打中國公開賽自2007年起納入世界羽聯超級系列賽，並於2011年升格為當時五站頂級超級系列賽（Premier Super Series）之一，成為全球最高等級的巡迴賽事之一。2018年，世界羽聯全面推動全新世界巡迴賽（BWF World Tour）制度，中國公開賽也正式升格為超級1000賽（Super 1000），屬於世界巡迴賽第二等別中的最高級別，當時賽事總獎金就多達100萬美元。近年賽事規模持續擴大，自2023年起總獎金再提升至200萬美元，一直到去年總獎金依舊是200萬美元。周天成與林俊易過去在國際賽場上共交手過7次，周天成以5勝2敗、近期3連勝暫居上風。🔹周天成：32強直落二楊燦、16強直落二奈良岡功大、8強3局贏石宇奇🔹林俊易：32強直落二陸光祖、16強直落二波波夫（Christo Popov）、8強直落二翁泓陽：愛爾達體育3台（MOD體育3台）